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Леся Никитюк похвасталась идеальной фигурой в купальнике: горячее фото

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Леся Никитюк
Леся Никитюк / Фото из соцсетей

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала горячее фото в купальнике. Звезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк – не только успешная ведущая, известная по участию в шоу "Орел и Решка", "Вокруг", "Леся здеся" и "Кто сверху", но и популярный блогер. Поэтому звезда активно показывает кадры своих будней, которые захватывают оригинальностью и юмором.

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На странице Леси Никитюк появляются и пикантные кадры. Так, незадолго до премьеры шоу "Танцы со звездами" телеведущая решила отдохнуть в одном из столичных комплексов. Знаменитость сделала соблазнительное фото в белом купальнике, показав идеально стройное тело.

 

К слову, Леся Никитюк получила немалую популярность в Instagram, так как почти 2 миллиона пользователей соцсети следят за ее заметками. Поэтому телеведущая поражает своих подписчиков все новыми постами. Видное место среди них занимает здоровое питание, которым Леся Никитюк любит хвастаться. В то же время звезда демонстрирует и красоту своего стройного тела, как подтверждение, что ее диета дает свои плоды.

 

 

 

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
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