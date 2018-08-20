Леся Никитюк похвасталась идеальной фигурой в купальнике: горячее фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала горячее фото в купальнике. Звезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк – не только успешная ведущая, известная по участию в шоу "Орел и Решка", "Вокруг", "Леся здеся" и "Кто сверху", но и популярный блогер. Поэтому звезда активно показывает кадры своих будней, которые захватывают оригинальностью и юмором.

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На странице Леси Никитюк появляются и пикантные кадры. Так, незадолго до премьеры шоу "Танцы со звездами" телеведущая решила отдохнуть в одном из столичных комплексов. Знаменитость сделала соблазнительное фото в белом купальнике, показав идеально стройное тело.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 20 Сер 2018 р. о 8:17 PDT

К слову, Леся Никитюк получила немалую популярность в Instagram, так как почти 2 миллиона пользователей соцсети следят за ее заметками. Поэтому телеведущая поражает своих подписчиков все новыми постами. Видное место среди них занимает здоровое питание, которым Леся Никитюк любит хвастаться. В то же время звезда демонстрирует и красоту своего стройного тела, как подтверждение, что ее диета дает свои плоды.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 14 Сер 2018 р. о 1:44 PDT

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 2 Сер 2018 р. о 12:58 PDT

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 17 Лип 2018 р. о 6:21 PDT

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 2 Лип 2018 р. о 2:21 PDT