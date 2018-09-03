Леся Никитюк показала порезы на ногах после выступления в шоу "Танцы со звездами": фото

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая является участницей развлекательного шоу "Танцы со звездами", показала поклонникам, как выглядят ее ноги в порезах после танца.

Леся Никитюк рассказала об этом на своей странице в Instagram.

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Покорять паркет вальсом Леся Никитюк вышла со своим партнером Максимом Ежовым. Травмированная во время первого эфира рука Леси Никитюк не помешала ей выполнить все па.

Платье телеведущей было в форме букета цветов, который в конце номера Максим Ежов сорвал с Леси Никитюк.

Мои ноги после вчерашнего "букета". Дожить бы и не превратиться в "бутон" после этих порезов! А то еще кто-то сорвет, не дай Бог,

– прокомментировала порезы Леся.



Леся Никитюк / Instagram



Леся Никитюк / Instagram

Смотрите видео Леси Никитюк:

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 3 Вер 2018 р. о 12:58 PDT

"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Леси Никитюк и Максима Ежова

Танцы со звездами Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары.



Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале "1+1". Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году, легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников – в шоу примут участие 14 пар.