Леся Никитюк полакомилась чебуреком и рассказала о своей фигуре: фото
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк рассказала, как изменилась ее фигура после участия в проекте "Танцы со звездами".
По словам Леси, она похудела на два размера за три недели. Ведущая также опубликовала фото, на котором вкусно лакомится чебуреком.
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"Целлюлит мне на щеки. А что?! Могу себе позволить... за последние 3 недели я похудела на 2 размера... интересно с чем это связано", – подписала кадр Никитюк.
Как известно, Леся Никитюк принимает участие в шоу "Танцы со звездами", ее партнер на паркете – Максим Ежов. Ведущая даже травмировалась во время первого эфира, но продолжила участие в проекте.
"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск – выступление Леси Никитюк и Максима Ежова: