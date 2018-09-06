Леся Никитюк рассмешила сеть снимком с Сергеем Притулой

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая находится на пике славы, активно ведет свой блог в социальных сетях. Звезда показала забавное фото с Сергеем Притулой, от которого невозможно удержать смех.

Леся Никитюк славится в украинском шоу-бизнесе отличным чувством юмора. Это она доказывает и во время интервью, и в своем блоге. Именно такое шутливое отношение ко всему привлекает людей, поэтому количество поклонников Леси Никитюк каждый раз растет.

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В таком юмористическом стиле телеведущая сделала фото с коллегой на проекте "Кто сверху?" Сергеем Притулой. Леся Никитюк позировала перед камерой в сиреневом пиджаке, очках и платке, повязанном на экстравагантной прическе. Позади звезды красовался Сергей Притула без футболки, который по-женски прикрыл грудь руками и сделал испуганный взгляд.

Забавным фото Леся Никитюк решила анонсировать новый сезон проекта "Кто сверху?". Телеведущая удачно привлекла внимание людей к шоу, ведь от опубликованного снимка сложно сдержать смех.