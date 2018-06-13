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Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Леся Никитюк с розовыми волосами снялась в популярном шоу: фотофакт

38 Читати новину українською
Леся Никитюк
Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк, известная по участию в проектах "Вокруг М" и "Орел и Решка", удивила поклонников ярким имиджем. Беловолосая звезда покрасила волосы в розовый цвет.

Леся Никитюк активно занимается своей карьерой: не успела звезда вернуться с Каннского кинофестиваля, как сразу же взялась за работу в новом сезоне "Кто сверху". В шоу украинка продемонстрирует несколько новых имиджей, в частности, покажет новую прическу с розовыми волосами.

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Сейчас на странице в Instagram появились кадры со съемок серии проекта. На кадрах Леся Никитюк, как всегда, шутит со всеми и встречает звездных гостей, среди которых – певица Алена Терлеева и Дзидзьо. При этом телеведущая красуется с волнистыми розовыми волосами и готовится к съемкам. Помогают ей в этом профессиональные стилисты и визажисты.

Перед началом съемок Леся Никитюк показала свой обычный образ. Звезда выбрала кожаную куртку зеленого цвета, белую майку и джинсы. Стоит отметить, что выглядела телеведущая очень стильно. Это отметили и ее поклонники, которых становится все больше в социальной сети.

Леся Никитюк с розовыми волосами


Леся Никитюк сменила имиджОчаровательная Леся Никитюк

 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

Теги: LifeStyle Новости Украины
Источник: 24 Канал
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