18:24
8 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 14°C
  • четверг
    27°C 19°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    29°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
Вєсті Кремля
21:17, 7 августа
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, 7 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Леся Никитюк согласилась участвовать в "Танцах со звездами": смешное видео

253 Читати новину українською
Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк стала новой участницей второго сезона танцевального шоу "Танцы со звездами".

Телеведущая приняла вызов от певицы Златы Огневич, которая накануне подтвердила свое участие. О том, что Леся выйдет на паркет популярного шоу, девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Читайте также: Танцы со звездами 2018: участники второго сезона танцевального шоу

Леся Никитюк записала короткий ролик, в котором она прогуливается по улицам и ей мерещится, будто все вокруг говорят ей "Иди на "Танцы".

Ведущая подтвердила свое участие и передала эстафету звезде "Квартала 95" Артему Гагарину и украинской телеведущей Оксане Марченко.

 

Напомним, 2 сезон проекта "Танцы со звездами" в 2018 году выйдет на телеканале 1+1 уже осенью. В этом году в проекте примет участие аж 14 звезд.

Танцы со звездами – это увлекательное шоу, непредсказуемые перевоплощения звездных участников, праздничная атмосфера и адреналин. Это современные впечатляющие постановки, сказочные костюмы и неожиданные музыкальные номера. В новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников в сравнении с прошлым годом. По правилам проекта, 14 профессиональных танцоров  составят пары украинским звездам. На глазах у телезрителей они должны продемонстрировать свои танцевальные способности и навыки, которые они получают во время изнурительных репетиций.
Выполнение композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер "Голоса.Дети" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: Полтавщина, которая влюбит в себя
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: Полтавщина, которая влюбит в себя
Настя Сукач
Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
сегодня, 17:01 Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
Богдан Яременко
Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
сегодня, 16:01 Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
Павло Казарін
Наше предсказание сбылось, – Саакашвили о планах Путина
сегодня, 15:27 Наше предсказание сбылось, – Саакашвили о планах Путина
Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
сегодня, 15:01 Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
Ян Валетов
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук