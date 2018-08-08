Леся Никитюк согласилась участвовать в "Танцах со звездами": смешное видео

Украинская телеведущая Леся Никитюк стала новой участницей второго сезона танцевального шоу "Танцы со звездами".

Телеведущая приняла вызов от певицы Златы Огневич, которая накануне подтвердила свое участие. О том, что Леся выйдет на паркет популярного шоу, девушка сообщила на своей странице в Instagram.

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Леся Никитюк записала короткий ролик, в котором она прогуливается по улицам и ей мерещится, будто все вокруг говорят ей "Иди на "Танцы".

Ведущая подтвердила свое участие и передала эстафету звезде "Квартала 95" Артему Гагарину и украинской телеведущей Оксане Марченко.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 8 Сер 2018 р. о 5:53 PDT

Напомним, 2 сезон проекта "Танцы со звездами" в 2018 году выйдет на телеканале 1+1 уже осенью. В этом году в проекте примет участие аж 14 звезд.

Танцы со звездами – это увлекательное шоу, непредсказуемые перевоплощения звездных участников, праздничная атмосфера и адреналин. Это современные впечатляющие постановки, сказочные костюмы и неожиданные музыкальные номера. В новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников в сравнении с прошлым годом. По правилам проекта, 14 профессиональных танцоров составят пары украинским звездам. На глазах у телезрителей они должны продемонстрировать свои танцевальные способности и навыки, которые они получают во время изнурительных репетиций.

Выполнение композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер "Голоса.Дети" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.