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Леся Никитюк травмировалась на шоу "Танцы со звездами": подробности

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Леся Никитюк на шоу "Танцы со звездами"
Леся Никитюк на шоу "Танцы со звездами" / Фото из открытых источников

Во время первого эфира танцевального шоу "Танцы со звездами" одна из 14-ти звездных участников, телеведущая Леся Никитюк травмировала локоть.

Леся рассказала поклонникам на своей странице в Instagram о том, как провела полночи в травматологии.

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"1:40 ночи, я в травмпункте, делаю снимок руки, потому что у меня опух локоть – наверное, после танцев", – сообщила Никитюк.

Instagram-сторіз Лесі Нікітюк
Instagram-сториз Леси Никитюк

Леся отметила, что ближайшие три дня проведет с повязкой на руке.

Instagram-сторіз Лесі Нікітюк
Instagram-сториз Леси Никитюк

Instagram-сторіз Лесі Нікітюк
Instagram-сториз Леси Никитюк

Instagram-сторіз Лесі Нікітюк
Instagram-сториз Леси Никитюк

Instagram-сторіз Лесі Нікітюк
Instagram-сториз Леси Никитюк

Напомним, на премьере танцевального шоу "Танцы со звездами 2018" Леся Никитюк танцевала с Максом Ежовым. Телеведущая станцевала зажигательный фристайл под песню Светланы Лободы "SuperStar".

"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск смотреть онлайн – выступление Леси Никитюк и Макса Ежова

 

Теги: LifeStyle Травмы
Источник: 24 Канал
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