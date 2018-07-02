Леся Никитюк засветила ягодицы перед зеркалом: фото
Украинская телеведущая Леся Никитюк демонстрирует поклонникам в соцсетях красочные фото со своего отдыха в грузинском Батуми.
В частности, Леся опубликовала снимки на своей странице в Instagram, на которых демонстрирует отличную фигуру.
Читайте также: Леся Никитюк показала свой новый имидж: фото
"Вкусная грузинская хинкалина", – прокомментировала селфи Леся Никитюк.
Телеведущая позирует в бежевом купальнике, который украшают светло-розовые цветы.
Кроме того, Леся поразила поклонников снимком в желтом легком платье, демонстрируя "ноги-небоскребы".
"Батуми, ты прекрасен! Давно мечтала сюда прилететь", – написала Никитюк под фото.
Леся Никитюк / Instagram
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии