Леся Никитюк засветила ягодицы перед зеркалом: фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк демонстрирует поклонникам в соцсетях красочные фото со своего отдыха в грузинском Батуми.

В частности, Леся опубликовала снимки на своей странице в Instagram, на которых демонстрирует отличную фигуру.

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"Вкусная грузинская хинкалина", – прокомментировала селфи Леся Никитюк.

Телеведущая позирует в бежевом купальнике, который украшают светло-розовые цветы.

Кроме того, Леся поразила поклонников снимком в желтом легком платье, демонстрируя "ноги-небоскребы".

"Батуми, ты прекрасен! Давно мечтала сюда прилететь", – написала Никитюк под фото.



Леся Никитюк / Instagram