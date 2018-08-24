Леся Никитюк засветила стройные ноги в летнем наряде: пикантные кадры
Украинская телеведущая Леся Никитюк показала свои стройные ноги на новых фото. Звезда в пикантном образе предстала перед поклонниками в Instagram.
Леся Никитюк продолжает поражать подписчиков своего блога. После забавных кадров из репетиций в шоу "Танцы со звездами" популярная телеведущая показала летние образы.
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На одном фото звезда сидит на диване в роскошном мини-платье зеленого цвета. Наряд имел длинный шлейф и обнажал роскошные ноги Леси Никитюк. Известно, что в таком горячем виде она снялась для рекламы проекта "Танцы со звездами".
Впоследствии знаменитость опубликовала видео, где она в кружевном топе, шортах и накидке показала пикантное па. Сделала это Леся Никитюк в жилом квартале столицы.
Кто такая Леся Никитюк?
Это украинская телеведущая, известная своим замечательным чувством юмора. Леся Никитюк приняла участие в шоу "Орел и Решка", "Вокруг М", "Леся здеся" и "Кто сверху". Звезда начинала свою карьеру на проекте "Рассмеши комика". Зажигательную блондинку сразу же пригласили вести шоу в юмористической манере.