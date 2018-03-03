Леся Никитюк жалуется на погоду и делится обольстительными фото в весенней одежде

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк покоряет сеть своими неповторимыми образами.

На своей странице в Instagram она поделилась несколькими фотографиями модных луков, рекламируя новую кампанию магазина дизайнерской одежды украинских брендов Names'UA.

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Никитюк в присущем для себя стиле пошутила, что из-за погоды за окном девушкам не скоро можно будет одеть легкие весенние плащи, которые она именно рекламирует.

Не скоро мы, девушки, плащи наденем. Всю весну в пуховиках, чувствую,

– написала телеведущая.

Под сообщением она опубликовала фото в нежном розовом плаще и демисезонных ботильонах пастельного цвета.

В сториз она рассказала, что к ней как раз приехала кума, показала себя в шубе и рассказала, как развлекаются с кумой.



Леся Никитюк прогулялась в шубе