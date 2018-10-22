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      Леся, танцуй!Сеть взорвалась от заявления Леси Никитюк о возможном выходе из "Танцы со звездами"

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      "Танцы со звездами 2018": Леся Никитюк хотела покинуть шоу
      "Танцы со звездами 2018": Леся Никитюк хотела покинуть шоу / 1+1

      Леся Никитюк, которая без сомнения, является одной из самых ярких участниц шоу "Танцы со звездами 2018", задумалась о выходе из проекта. На это мгновенно отреагировали ее поклонники.

      В сети телеведущая призналась, что причиной таких мыслей являются низкие оценки от звездных судей. При этом Леся Никитюк заявила, что 21 балл она получила, когда показала замечательный танец, но такие же показатели были, когда из-за болезни звезда всего несколько дней тренировалась перед выступлением. Из-за этого Леся Никитюк решила покинуть проект и поинтересовалась у подписчиков блога, стоит ли ей это делать.

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      87% респондентов поддержали ведущую и заявили, что ей рано покидать паркет. Люди забросали страницу Леси Никитюк комментариями, в которых заявили, что она должна продолжать борьбу.

      "Может, ты не танцуешь как Кухар и Яма, но ты и не училась с детства танцам. Леся, вперед, никогда не сдавайся", "Я это шоу смотрю только ради Леси! Иди до последнего, пусть говорят, что хотят", "Леся, я считаю, что именно ты победишь", "Я голосовала, голосую и буду голосовать за вашу пару! А эти неуместные и слишком колкие замечания судей всего лишь портят отношение исключительно к ним самим! Вы прекрасны, трудолюбивы и безумно терпеливы! Поэтому успеха и только вперед! Армия фанатов с вами", "Леся, танцуй! По моему мнению, судьи требуют слишком много", "Не думаю, что lady Le есть о чем переживать: вы можете выиграть это шоу", – написали поклонники Леси Никитюк.

       

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      Но среди поклонников звезды нашлись и такие, кто посоветовал Леси Никитюк все же распрощаться с паркетом, поскольку ее мастерство чуточку слабее других участников. Кроме этого, они посоветовали попробовать сменить партнера Максима Ежова на кого-то другого. "Может, дело в партнере Максиме? Не получается у него вас раскрыть. На примере Мишель видно, как много это значит: вместо Кота был Жук и совсем другое восприятие, они выглядели как равные и в то же время очень гармонично", "Надо смотреть объективно и быть честными в первую очередь перед собой. Будет обидно, если уйдет действительно талантливая в танцах пара. Это же не юмористическое шоу", – написали люди.

       

       

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Леся Никитюк
      Источник: 24 Канал
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