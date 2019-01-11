12:49
11 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нелепый бунт под носом у Путина. Снег как деликатес в России
      Вєсті Кремля
      21:24, 10 января
      Вести.UA Почему чиновники едят деньги. Сумасшедшая реакция Анны Герман на Томос
      Вєсті.UA
      20:04, 10 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Лестница, тачка, скейтборд: суд выясняет, кто и как похитил 100 кг золотую монету из музея

      133 Читати новину українською
      Суд над предполагаемыми похитителями монеты
      Суд над предполагаемыми похитителями монеты / AFP

      Четырех мужчин обвиняют в краже огромной золотой монеты из берлинского музея Боде, совершенной в 2017 году. Сейчас в столице Германии начался судебный процесс над подозреваемыми.

      Об этом сообщил BBC.

      В деле говорится, что во время кражи монеты из музея злоумышленники поднялись на эстакаду железной дороги, проходящей рядом и с помощью сложной лестницы проникли в здание музея через окно третьего этажа, где не было сигнализации. Затем они разбили витрину и вывезли монету на тачке и скейтборде к месту, где их ждал автомобиль. Похищенную монету, вероятно, разделили на части, переплавили и продали как металлолом.

      Читайте также: Умер мужчина, которого считали последним нацистским коллаборационистом, живший в США

      Известны имена трех подозреваемых в возрасте 20-24 года: это родные братья Ахмед и Вайчи Реммо, и их двоюродный брат Виссам Реммо. Кроме этого конкретного преступления, они обвиняются в связях с организованной преступностью в целом. Происходят брать из семьи ливанских мигрантов. Четвертый подозреваемый работал охранником в музее и объявлен прокурорами соучастником в краже.

      О какой монету идет речь?Название – "Большие канадские кленовые листья", вес 100 килограммов, ценность изготовлена из чистого золота в 24 карата. Номинал – 1 миллион канадских долларов, реальная стоимость – почти 4 миллиона евро, уникальность всего таких монет 5. Внешний вид и параметры – толщина три сантиметра, диаметр 53 сантиметра. Изображения на одной из сторон портрет королевы Елизаветы II, на другой кленовые листья, символ Канады. Происхождение отчеканена в Канаде в 2007 году, подаренная музею анонимным коллекционером.

      Адвокат обвиняемых заявил в суде, что полиция не предоставила никаких доказательств, что именно братья Реммо совершили кражу, ведь в ночь похищения камеры зафиксировали трех человек в масках, которые приблизились к музейного здания и не более. Впрочем, в июле 2018 года полиция провела обыски и конфискации в 77 домах и квартирах, принадлежащих семье Реммо  полиция подозревает, что эту недвижимость приобрели на преступные доходы.

      Монета
      Похищенная монета

      В ходе расследования неизвестные открыли автомобиль, который вероятно был использован при ограблении, и облили его внутри из огнетушителя. Эта попытка скрыть следы преступления оказалась неудачной. Приговор по делу ожидают 28 марта.

      Напомним, ранее 24 канал писал, что 9 января правоохранители совместно с ГБР и Военной прокуратурой поймали инспектора пограничной службы на получении им части взятки. Во время задержания, чтобы избавиться от денег, пограничник пытался их съесть.

      Теги: Деньги Курьезные новости Ограбления
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Засланий козачок: прихвостень Медведчука домовився із Пушиліним про зраду "ДНР"
      сегодня , 12:00 Засланий козачок: прихвостень Медведчука домовився із Пушиліним про зраду "ДНР"
      Олексій Чибісов 820
      Может ли Россия создать на своей територии рукотворний Донбас
      сегодня , 11:00 Может ли Россия создать на своей територии рукотворний Донбас
      Павло Казарін 200
      Супербыстро и качественно: чем удивила мир уникальная стиральная машина от beko
      сегодня , 10:00 Супербыстро и качественно: чем удивила мир уникальная стиральная машина от beko
      331
      Новый закон о домашнем насилии: какие изменения ждут украинцев
      сегодня , 08:56 Новый закон о домашнем насилии: какие изменения ждут украинцев
      Ірина Поліщук 511
      Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      сегодня , 08:40 Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      Артем Овдієнко 1557
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В РФ на замену "Сникерса" придет батончик "Армия России"
       24 августа 2018 , 23:05
      Организатор "группы смерти" в России получил тюремный срок
       19 июля 2017 , 05:05
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук