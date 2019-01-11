Лестница, тачка, скейтборд: суд выясняет, кто и как похитил 100 кг золотую монету из музея

Четырех мужчин обвиняют в краже огромной золотой монеты из берлинского музея Боде, совершенной в 2017 году. Сейчас в столице Германии начался судебный процесс над подозреваемыми.

Об этом сообщил BBC.

В деле говорится, что во время кражи монеты из музея злоумышленники поднялись на эстакаду железной дороги, проходящей рядом и с помощью сложной лестницы проникли в здание музея через окно третьего этажа, где не было сигнализации. Затем они разбили витрину и вывезли монету на тачке и скейтборде к месту, где их ждал автомобиль. Похищенную монету, вероятно, разделили на части, переплавили и продали как металлолом.

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Известны имена трех подозреваемых в возрасте 20-24 года: это родные братья Ахмед и Вайчи Реммо, и их двоюродный брат Виссам Реммо. Кроме этого конкретного преступления, они обвиняются в связях с организованной преступностью в целом. Происходят брать из семьи ливанских мигрантов. Четвертый подозреваемый работал охранником в музее и объявлен прокурорами соучастником в краже.

О какой монету идет речь?Название – "Большие канадские кленовые листья", вес – 100 килограммов, ценность – изготовлена из чистого золота в 24 карата. Номинал – 1 миллион канадских долларов, реальная стоимость – почти 4 миллиона евро, уникальность – всего таких монет 5. Внешний вид и параметры – толщина три сантиметра, диаметр 53 сантиметра. Изображения – на одной из сторон – портрет королевы Елизаветы II, на другой – кленовые листья, символ Канады. Происхождение – отчеканена в Канаде в 2007 году, подаренная музею анонимным коллекционером.

Адвокат обвиняемых заявил в суде, что полиция не предоставила никаких доказательств, что именно братья Реммо совершили кражу, ведь в ночь похищения камеры зафиксировали трех человек в масках, которые приблизились к музейного здания – и не более. Впрочем, в июле 2018 года полиция провела обыски и конфискации в 77 домах и квартирах, принадлежащих семье Реммо – полиция подозревает, что эту недвижимость приобрели на преступные доходы.



Похищенная монета

В ходе расследования неизвестные открыли автомобиль, который вероятно был использован при ограблении, и облили его внутри из огнетушителя. Эта попытка скрыть следы преступления оказалась неудачной. Приговор по делу ожидают 28 марта.

Напомним, ранее 24 канал писал, что 9 января правоохранители совместно с ГБР и Военной прокуратурой поймали инспектора пограничной службы на получении им части взятки. Во время задержания, чтобы избавиться от денег, пограничник пытался их съесть.