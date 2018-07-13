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Летающую машину BlackFly испытали в небе: фото и видео

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Летающая машина BlackFly
Летающая машина BlackFly / cbsnews.com

12 июля презентовали летающую машину BlackFly. Устройство испытали в полете. Интересно, что для управления летательным устройством не требуется лицензия пилота.

Об этом сообщает CBS News.

Летательную машину разработала компания Opener. Его протестировали в Канаде, где его использование одобрила местная власть.

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Літаюча машина BlackFly

Для управления BlackFly не нужна лицензия пилота

BlackFly состоит из одноместной кабины и двух крыльев, каждое получило по четыре пропеллера.

Машина работает на электрическом двигателе. На одном заряде батареи может преодолеть до 40 километров со скоростью 62 километра в час.

Літаюча машина BlackFly

Устройство разгоняется до 62 км/ч

В продажу новинка должна поступить уже в следующем году. Стоимость BlackFly должна быть эквивалентна цене внедорожника.

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Летающую машину протестировали в воздухе: видео

 

Теги: Техно Искусственный интеллект Транспорт Авто
Источник: 24 Канал
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