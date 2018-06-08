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Летающий автомобиль Flyer испытали в небе: видео

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Летающий автомобиль Flyer
Летающий автомобиль Flyer / money.cnn.com

Стартап Kitty Hawk представил свой одноместный летающий автомобиль Flyer. Устройство получило название в честь первого аэроплана братьев Райт.

Об этом сообщает CNN.

Этот воздушный автомобиль является гибридом квадрокоптера, гидросамолета и электромобиля. Он способен развивать скорость более 30 км/ч и лететь на высоте от одного до трех метров. Вес машины – более 113кг.

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Flyer можно запустить в небо с помощью пяти роторов, работающих от электромоторов. Одного заряда аккумулятора хватает на полет продолжительностью 20 минут.

Літаючий автомобіль Flyer
Машина может взлететь только с поверхности воды

 

Правда разработчики обещают, что в будущем автономность Flyer значительно возрастет, а скорость полета достигнет 160 км / ч.

Сейчас устройство может взлететь и приземляться только на поверхность воды.

"Управлять этой штукой так же просто, как играть в Minecraft", – заверил генеральный директор Kitty Hawk Себастьян Трун.

Правда, чтобы полетать на машине журналистке пришлось учиться около полутора часов.

Летающий автомобиль Flyer

 

Теги: Авто Техно
Источник: 24 Канал
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