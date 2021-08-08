Летали друг за другом: над Затокой заметили несколько десятков военных вертолетов – видео

В Одесской области над курортным заливом отдыхающие заметили около 20 вертолетов. Они летали один за другим в течение дня.

Люди встревожились такими событиями. Однако пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 каналу, что это были плановые полеты.

Кстати Над Украиной зафиксировали неизвестный самолет: ВСУ подняли в небо истребитель

У нас проходят постоянно какие-то учения, патрулирование воздушного пространства. В Украине война 8 год идет. Потому и летают,

– подчеркнул Игнат.

Спикер добавил, что военные выполняют свою работу, поэтому ничего удивительного в этих полетах нет. Армия учится, поэтому причин переживать нет.

Кстати, в телеграм-каналах обнародовали видео, на которых видны вертолеты. Люди на пляжах внимательно наблюдали за ними. Кроме того, обнародовали кадры якобы с самого вертолета, поскольку пляж виден сверху.

Смотрите видео, как над Затокой летали вертолеты:

Неизвестный самолет над Украиной

В воздушном пространстве Черновицкой области утром 7 августа зафиксировали неизвестный самолет. Чтобы перехватить его, в небо подняли истребитель МиГ-29.

В самолете были 3 человека. Предварительно, это украинцы. Сейчас правоохранители устанавливают лиц и цель пересечения ими границы. Вероятно, таким образом контрабандисты перевозили сигареты.