Летали ли ездили: каким транспортом украинцы больше всего пользовались в 2018 году

В целом в Украине все виды транспорта перевезли за 2018 почти 4,5 миллиона пассажиров, что на 3,5% меньше, чем в 2017.

Такую информацию обнародовали в Государственной службе статистики.

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В частности, авиатранспортом в 2018 году воспользовалось на 17% больше людей, чем в 2017: самолеты перевезли 12,4 миллиона пассажиров. Кроме этого, пассажиропоток украинских аэропортов в 2018 году впервые превысил отметку в 20 миллионов в год.



Международный аэропорт "Борисполь" – крупнейший пассажирский аэропорт Украины

Количество лиц, которые путешествовали по железной дороге уменьшилось до 157,6 миллиона, автотранспортом же воспользовалось почти 2 миллиарда украинцев.

Напомним, 22 января из-за мероприятия ко Дню Соборности в Киеве частично ограничили движение для автомобилей, а также общественного транспорта.