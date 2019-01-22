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      Летали ли ездили: каким транспортом украинцы больше всего пользовались в 2018 году

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      В целом в Украине все виды транспорта перевезли за 2018 почти 4,5 миллиона пассажиров, что на 3,5% меньше, чем в 2017.

      Такую информацию обнародовали в Государственной службе статистики.

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      В частности, авиатранспортом в 2018 году воспользовалось на 17% больше людей, чем в 2017: самолеты перевезли 12,4 миллиона пассажиров. Кроме этого, пассажиропоток украинских аэропортов в 2018 году впервые превысил отметку в 20 миллионов в год.

      Аеропорт
      Международный аэропорт "Борисполь" – крупнейший пассажирский аэропорт Украины

      Количество лиц, которые путешествовали по железной дороге уменьшилось до 157,6 миллиона, автотранспортом же воспользовалось почти 2 миллиарда украинцев.

      Напомним, 22 января из-за мероприятия ко Дню Соборности в Киеве частично ограничили движение для автомобилей, а также общественного транспорта.

      Теги: Новости Украины Авто Транспорт авиация Статистика Железная дорога
      Источник: 24 Канал
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