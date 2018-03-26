Летчик Волошин уже пытался совершить самоубийство, – полиция

Глава местного аэропорта Владислав Волошин, который покончил с жизнью неделю назад, еще в 2016 году пытался совершить самоубийство. По данным николаевских правоохранителей, он якобы хотел застрелиться у себя дома.

Тогда его остановила жена и товарищи. От психологической помощи мужчина отказался.

Читайте также: В Николаеве прощаются с летчиком Волошиным, который совершил самоубийство

Правоохранители сейчас рассматривают шесть версий трагедии: самоубийство, связанное с профессиональной деятельностью; доведение до самоубийства; суицид из-за конфликта во время службы; самоубийство из-за семейных проблем; самоубийство в состоянии душевного волнения и несчастный случай.

В то же время, версию о неосторожном обращении с оружием полицейские считают наименее вероятной. Полиция заверила, что допросила главу Николаевской ОГА Алексея Савченко, которого местные жители обвиняют в давлении на военного за "махинации" во время реконструкции здания аэропорта. И мол, после этого убедились в его невиновности.

"Савченко показал, что он имел с Волошиным только рабочие отношения, которые заключались именно в оказании помощи ему в получении технических разрешений для получения сертификации аэропорта. Никаких угроз, никаких принуждений в подписании тех или иных документов никогда не было", – отметил начальник Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз.

К слову, во вторник, 20 марта, под стенами Николаевской облгосадминистрации митингуют около сотни людей. Участники митинга требуют отставки главы ОГА Алексея Савченко.