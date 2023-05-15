Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, россияне "сами нарвались на неприятности, потому что летели нас убивать".

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Погибшие летчики воевали в Сирии

Игнат сообщил, что российская пропаганда сейчас рассматривает многие варианты объяснения "самолетопада", чтобы не испугать свое население. Они придумывают истории о работе партизан и бомбардировке украинскими истребителями.

Летчики, которых направили убивать украинцев, были те же, что и убивали людей в Сирии. Причем они были одними из лучших,

– заметил спикер.

Он добавил, что многие российские пилоты уже не будут никогда летать: некоторые в плену, некоторые получили ранения, некоторые вышли из строя навсегда. Несмотря на это, Россия продолжает учить летчиков. Игнат подчеркнул, что страна-агрессорка ежегодно может выпускать 100 – 150 пилотов.

"Поэтому особой надежды на то, что в России закончатся летчики, у нас, конечно, нет. Но то, что качественный состав будет значительно хуже, это однозначно. Это война", – подытожил спикер Воздушных сил.

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