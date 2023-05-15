Летчики убивали людей в Сирии, – Игнат о погибших экипажах в Брянской области
13 мая для российской авиации стало "черным днем". Армия окупантов потеряла три вертолета и два истребителя.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, россияне "сами нарвались на неприятности, потому что летели нас убивать".
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Погибшие летчики воевали в Сирии
Игнат сообщил, что российская пропаганда сейчас рассматривает многие варианты объяснения "самолетопада", чтобы не испугать свое население. Они придумывают истории о работе партизан и бомбардировке украинскими истребителями.
Летчики, которых направили убивать украинцев, были те же, что и убивали людей в Сирии. Причем они были одними из лучших,
– заметил спикер.
Он добавил, что многие российские пилоты уже не будут никогда летать: некоторые в плену, некоторые получили ранения, некоторые вышли из строя навсегда. Несмотря на это, Россия продолжает учить летчиков. Игнат подчеркнул, что страна-агрессорка ежегодно может выпускать 100 – 150 пилотов.
"Поэтому особой надежды на то, что в России закончатся летчики, у нас, конечно, нет. Но то, что качественный состав будет значительно хуже, это однозначно. Это война", – подытожил спикер Воздушных сил.
Что стоит знать о "черном дне" авиации России
- В Брянской области в Клинцах 13 мая упал российский вертолет Ми-8. На видео, опубликованном в сети, можно увидеть, что вертолет несколько минут кружился в небе, прежде чем упасть в частном секторе. Пилоты Ми-8 погибли.
- Позже сообщили о падении еще одного вертолета – в поселке Сурецкий Муравей Клинцевского района. Во время его падения обломками повреждены крыши построек. Экипаж погиб. Есть и пострадавшая – 51-летняя женщина, находившаяся на улице во время падения воздушного судна.
- В этот же день разбился российский истребитель Су-34 и в Брянской области. Падая, он покидал шлейф черного дыма. Экипаж самолета погиб. Также в Брянской области упал еще и Су-35.
- Кроме того, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Россия могла потерять в один день в общей сложности 5 воздушных судов.