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Летиция Каста снялась в сексуальной фотосессии на пляже: соблазнительные фото

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Летиция Каста для Madame Figaro
Летиция Каста для Madame Figaro / Madame Figaro

Известная французская модель и актриса Летиция Каста стала главной героиней нового номера журнала Madame Figaro. Автором волшебной съемки стал модный фотограф и режиссер Жан-Батист Мондино.

40-летняя Каста позировала в сексуальных нарядах на пляже. Стилист Барбра Луисон намочила одежду звезды, добавив кадрам особого обаяния.

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Во время интервью Летиция рассказала, что личностное развитие – это приоритет в ее жизни.

"Самое главное в жизни – это сама жизнь. Нужно выходить из своей зоны комфорта и все время учиться. Нужно уметь смотреть на вещи под разными углами, нужно уметь быть пластичным. Оптимистом быть не просто, однако этому также, как и всему остальному, можно научиться", – считает актриса.

Летиція Каста
Летиция Каста для Madame Figaro

Каста позировала в соблазнительном наряде

Теги: LifeStyle Мода Эротика
Источник: 24 Канал
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