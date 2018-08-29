Летний бейби-бум 2018: кто из звезд стал родителем – фотообзор

Лето 2018 года запомнилось нам не только громкими свадьбами и разводами знаменитостей, а также бешеным бейби-бумом. Предлагаем просмотреть, какие семьи украинских и зарубежных селебрити пополнились новорожденными этим летом.

Украинские и мировые звезды, которые стали родителями этим летом 2018 года:

Шанель Иман

Популярная модель и "ангел" Victoria's Secret Шанель Иман родила первенца 10 августа. В 27 лет Иман стала мамой девочки, которую назвала Келли Клей Шепард.

Допис, поширений Chanel Iman (@chaneliman) 12 Сер 2018 р. о 6:06 PDT

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Ева Лонгория

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория родила мальчика от мужа Хосе Антонио Бастона 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Во время своей первой беременности звезда часто участвовала в фотосессиях, а на последних неделях ожидания первенца она признавалась, что ей становилось все труднее ходить, из-за чего с нетерпением ожидала роды.

Ева Лонгория с сыном

Инна Рудик (жена Тимура Мирошниченко)

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко впервые стал отцом. Роды его жены состоялись 18 июня. Счастливые родители не сдерживали своей радости от появления первенца и сразу же взялись публиковать фото младенца, которого назвали Мией.

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Допис, поширений Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko) 25 Сер 2018 р. о 9:40 PDT

Кэндис Сванепул

Супермодель и еще одна звезда подиума Victoria's Secret Кэндис Сванепул родила второго сына от мужа Германна Николи 19 июня. Звездная пара назвала мальчика Ариэль. Супруги также воспитывают старшего сына Анака, который появился на свет в октябре 2016 года.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 21 Сер 2018 р. о 12:32 PDT

Елена Шоптенко

Украинский хореограф и участница проекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко впервые стала мамой – Шоптенко родила мальчика Алексея 9 июня.

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"Я считаю, что беременность – не болезнь, я до этого вела активный образ жизни, поэтому не вижу повода это прекращать. Я буду двигаться до тех пор, пока мне не составит труда двигаться. А, учитывая мой тренированный организм, думаю, что проблем не будет. Тем более, буду получать больше кислорода, обмен веществ будет лучшим, если активно двигаться во время беременности", – отметила Шоптенко во время беременности.

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 6 Сер 2018 р. о 2:48 PDT

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 28 Сер 2018 р. о 3:05 PDT

Бриггита Нильсен

Экс-жена Сильвестра Сталлоне, датская актриса Бриггита Нильсен в пятый раз родила ребенка в возрасте 54 лет, что помогло ей почувствовать себя моложе. Новорожденная девочка Фрида появилась на свет в Лос-Анджелесе с весом в 2 килограмма 523 грамма.

Допис, поширений Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) 27 Чер 2018 р. о 6:38 PDT

Ириша Блохина

34-летняя украинская гимнастка, тренер олимпийской сборной по художественной гимнастике Ириша Блохина стала во второй раз мамой 19 июля девочки Габриэль.

Допис, поширений Ireesha Blohina (@ireesha_b) 18 Сер 2018 р. о 1:20 PDT

Пинар Дилек (жена Таркана)

Популярный 45-летний турецкий исполнитель Таркан Теветоглу и его жена Пинар Дилек стали родителями. 12 июня у пары родилась девочка Лия.

"Родилась наша дочь Лия. Она стала солнцем в нашей жизни. Я не знаю, как описать свои эмоции", – заявил отец Таркан.

Допис, поширений Tarkan Tevetoğlu (@tarkan) 13 Лип 2018 р. о 1:26 PDT

Cardi B

10 июля реперша Cardi B (настоящее имя Белкалис Альманзар) и ее муж, рэпер Offset (настоящее имя Кари Кендрелл Сефас) впервые стали родителями. Звезда родила девочку, которую назвали Калчер Кари Сефас.