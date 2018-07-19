Летний Киев с высоты птичьего полета: яркий фоторепортаж
Несмотря на то что в столицу прошли дожди еще недавно киевлян и гостей города радовало солнце и пляжное настроение.
Как отдыхали киевляне в теплые дни показал "Апостроф".
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Добавим, в Киеве после реконструкции открыли два муниципальных пляжа: "Венеция" и "Молодежный", которые расположены в Гидропарке.
Также в этом году на пляжи Киева завезли песок с Багамских островов.
Источник: 24 Канал
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