Летний Киев с высоты птичьего полета: яркий фоторепортаж

Несмотря на то что в столицу прошли дожди еще недавно киевлян и гостей города радовало солнце и пляжное настроение.

Как отдыхали киевляне в теплые дни показал "Апостроф".

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Добавим, в Киеве после реконструкции открыли два муниципальных пляжа: "Венеция" и "Молодежный", которые расположены в Гидропарке.

Также в этом году на пляжи Киева завезли песок с Багамских островов.