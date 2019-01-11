Летний театр в Горсаду Одессы: архитекторы представили альтернативный проект

Архитекторы-волонтеры представили проект реконструкции Летнего театра в Городском саду Одессы.

Как можно некоммерчески возродить театр, предложили архитекторы Аркадий Шупляков, Олег Агафонов и Александр Гусарев, пишет "Культурометр".

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По замыслу авторов, территория театра в центре Одессы должна оставаться парковым пространством со свободным входом, без капитальных застроек и быть полностью освобожденной от коммерции.

Проект реконструкции летнего театра в Одессе от архитекторов-волонтеров

В отличие от коммерческого проекта, архитекторы предлагают больше озеленить территорию и установить передвижную уличную мебель.

Будет также и место для тех, кто любит просто поваляться на траве – обустроят газоны и шезлонги.

Проект восстановления Летнего театра в Одессе предусматривает значительное озеленение

В центральной части театра можно проводить ярмарки, фестивали и другие общественные меропри, также будет предусмотрена зона для пикников и барбекю.

Визуализация проекта реконструкции Летнего театра в Одессе

Ранее коммерческий проект восстановления Летнего театра в Одессе представил участник КВН Дмитрий Шпинарев. Он предлагает построить здесь зал на 1300 мест, фуд-корты и рестораны.

Согласно его проекту, свободно территорию театра в Горсаду можно будет посещать только в определенные часы.

Коммерческий проект восстановления Летнего театра в Одессе

По данным местных СМИ, этот вариант поддерживают городские власти и компания, что с 2016-го года арендует земельный участок на территории Горсада.

Смотрите, как сейчас выглядит летний театр в Одессе:



Современный вид территории Летнего театра в Одессе//Фото: Думская