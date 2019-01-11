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      Летний театр в Горсаду Одессы: архитекторы представили альтернативный проект

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      Архитекторы-волонтеры представили проект реконструкции Летнего театра в Городском саду Одессы.

      Как можно некоммерчески возродить театр, предложили архитекторы Аркадий Шупляков, Олег Агафонов и Александр Гусарев, пишет "Культурометр".

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      По замыслу авторов, территория театра в центре Одессы должна оставаться парковым пространством со свободным входом, без капитальных застроек и быть полностью освобожденной от коммерции.

      Літній театр Одеса реконструкція

      Проект реконструкции летнего театра в Одессе от архитекторов-волонтеров

      В отличие от коммерческого проекта, архитекторы предлагают больше озеленить территорию и установить передвижную уличную мебель.

      Будет также и место для тех, кто любит просто поваляться на траве – обустроят газоны и шезлонги.

      Літній театр Одеса реконструкція

      Проект восстановления Летнего театра в Одессе предусматривает значительное озеленение

      В центральной части театра можно проводить ярмарки, фестивали и другие общественные меропри, также будет предусмотрена зона для пикников и барбекю.

      проект відновлення Літній театр Одеса

      Визуализация проекта реконструкции Летнего театра в Одессе

      Ранее коммерческий проект восстановления Летнего театра в Одессе представил участник КВН Дмитрий Шпинарев. Он предлагает построить здесь зал на 1300 мест, фуд-корты и рестораны.

      Согласно его проекту, свободно территорию театра в Горсаду можно будет посещать только в определенные часы.

      Літній театр Одеса комерційний проект

      Коммерческий проект восстановления Летнего театра в Одессе

      По данным местных СМИ, этот вариант поддерживают городские власти и компания, что с 2016-го года арендует земельный участок на территории Горсада.

      Смотрите, как сейчас выглядит летний театр в Одессе:

      Літній театр Одеса
      Современный вид территории Летнего театра в Одессе//Фото: Думская

       

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Строительство Новости Одессы Новости недвижимости Украины Фотоновости
      Источник: 24 канал
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