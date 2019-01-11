Летний театр в Горсаду Одессы: архитекторы представили альтернативный проект
Архитекторы-волонтеры представили проект реконструкции Летнего театра в Городском саду Одессы.
Как можно некоммерчески возродить театр, предложили архитекторы Аркадий Шупляков, Олег Агафонов и Александр Гусарев, пишет "Культурометр".
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По замыслу авторов, территория театра в центре Одессы должна оставаться парковым пространством со свободным входом, без капитальных застроек и быть полностью освобожденной от коммерции.
Проект реконструкции летнего театра в Одессе от архитекторов-волонтеров
В отличие от коммерческого проекта, архитекторы предлагают больше озеленить территорию и установить передвижную уличную мебель.
Будет также и место для тех, кто любит просто поваляться на траве – обустроят газоны и шезлонги.
Проект восстановления Летнего театра в Одессе предусматривает значительное озеленение
В центральной части театра можно проводить ярмарки, фестивали и другие общественные меропри, также будет предусмотрена зона для пикников и барбекю.
Визуализация проекта реконструкции Летнего театра в Одессе
Ранее коммерческий проект восстановления Летнего театра в Одессе представил участник КВН Дмитрий Шпинарев. Он предлагает построить здесь зал на 1300 мест, фуд-корты и рестораны.
Согласно его проекту, свободно территорию театра в Горсаду можно будет посещать только в определенные часы.
Коммерческий проект восстановления Летнего театра в Одессе
По данным местных СМИ, этот вариант поддерживают городские власти и компания, что с 2016-го года арендует земельный участок на территории Горсада.
Смотрите, как сейчас выглядит летний театр в Одессе:
Современный вид территории Летнего театра в Одессе//Фото: Думская