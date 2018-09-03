Лето в Киеве было одним из самых жарких за всю историю наблюдений: детали

Лето 2018 года было одним из самых жарких в украинской столице за всю историю климатических наблюдений. Нынешние температурные показатели дали ему возможность разделить третью – пятую позицию с 1946 и 1999 годами среди самых теплых в Киеве.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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По данным наблюдений метеостанции обсерватории средняя температура воздуха нынешнего лета в Киеве составила +21,5 градуса, что на 2,8 градуса превысило климатическую норму. Это позволило ему поделить третью-пятую позицию с 1946 и 1999 годами среди самых теплых в Киеве с 1881 года,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что холоднее всего в столице было 7 июня, когда температура воздуха под утро опустилась до +8,5 градусов, а самым жарким оказалось 15 августа, когда температура воздуха выросла до +32,8 градусов.

По информации метеорологов, дней с жарой, которая превысила +30 градусов, было 12, из них 9 – в августе.

Среди необычных особенностей этого лета в обсерватории назвали контраст между дождливым июнем, когда в Киеве выпало 111 миллиметров (или полторы месячные нормы осадков) и сухим августом, в котором было всего 22 миллиметра осадков.

Общее количество осадков за лето составило 95% от климатической нормы.

В целом температура воздуха первых восьми месяцев года превысила климатическую норму на 2,2 градуса, что вывело этот год на третью позицию среди самых теплых за последние 137 лет.