18:16
10 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 19°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    28°C 17°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Вату бомбит от "опасных" хорватов. Любовное кино от патриарха
Вєсті Кремля
23:58, 9 июля
Вести.UA. Ссоры Ляшко и Лещенко. Сверхъестественные способности Барны
Вєсті.UA
22:11, 9 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Лето в Украине: карта водоемов, где запрещено купаться из-за инфекций

152 Читати новину українською
Где запрещено купаться в Украине из-за инфекций
Где запрещено купаться в Украине из-за инфекций / unsplash.com

Центр общественного здоровья обнародовал интерактивную карту пляжей и рекреационных зон в Украине, где не рекомендуется купаться, поскольку качество воды в пределах этих пляжей и зон не соответствует норме.

Как сообщили в пресс-службе Центра на странице в Facebook, в пробах воды нашли лактопозитивные кишечные палочки.

В частности, было проведено 1001 исследование качества воды на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье. Из них 30 проб (3%) не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение (морская вода – 1,2% из 782 исследований, речная вода – 9,6% из 219 исследований).

Читайте также: Полезна ли морская вода для здоровья

Речная вода тоже не везде соответствует требованиям – из 1500 исследований не соответствуют нормативам на микробное загрязнение 114 исследований (7,6%).

На местах, где результаты превышают микробиологические показатели, органам местного самоуправления рекомендовано установить знаки о запрете купания.

Карта водоемов Украины, в которых не рекомендуется купаться из-за низкого качества воды

 

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Новости Украины LifeStyle Здоровье отдых Путешествия Министерство здравоохранения Украины Инфекция Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
9 июля, 21:01 Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
Ігор Саджениця 1362
Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
сегодня, 18:00 Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
Павло Казарін 56
Хорошо, что Украина проиграла не кому-то из неудачников, а именно Хорватии, – Маркевич
сегодня, 17:20 Хорошо, что Украина проиграла не кому-то из неудачников, а именно Хорватии, – Маркевич
Іван Вербицький 82
"Слава Україні" від хорватів засліпила українців від вад важливої новини про Фірташа
сегодня, 17:01 "Слава Україні" від хорватів засліпила українців від вад важливої новини про Фірташа
Дід Панас 1969
Саммит Украина – ЕС: плохие новости для России и задание для нас
сегодня, 16:04 Саммит Украина – ЕС: плохие новости для России и задание для нас
Борис Немировський 255
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук