Лето в Украине: карта водоемов, где запрещено купаться из-за инфекций

Центр общественного здоровья обнародовал интерактивную карту пляжей и рекреационных зон в Украине, где не рекомендуется купаться, поскольку качество воды в пределах этих пляжей и зон не соответствует норме.

Как сообщили в пресс-службе Центра на странице в Facebook, в пробах воды нашли лактопозитивные кишечные палочки.

В частности, было проведено 1001 исследование качества воды на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье. Из них 30 проб (3%) не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение (морская вода – 1,2% из 782 исследований, речная вода – 9,6% из 219 исследований).

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Речная вода тоже не везде соответствует требованиям – из 1500 исследований не соответствуют нормативам на микробное загрязнение 114 исследований (7,6%).

На местах, где результаты превышают микробиологические показатели, органам местного самоуправления рекомендовано установить знаки о запрете купания.

Карта водоемов Украины, в которых не рекомендуется купаться из-за низкого качества воды

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