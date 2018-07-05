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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Лето, жара, печаль": в сети опубликовали новые безлюдные фото из "курортного" Крыма

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На снимках видно почти пустые пляжи, набережные и парки Феодосии
На снимках видно почти пустые пляжи, набережные и парки Феодосии / Фото из соцсетей

В сети опубликовали новые снимки из оккупированного Россией Крыма, на которых видно, что курортный сезон на оккупированном полуострове проходит не слишком удачно.

Снимки из Феодосии, на которых отдыхающих можно посчитать на пальцах, разместили в Twitter-сообществе "RoksolanaToday&Крым".

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Феодосия. Блеск и нищета лета 2018. Лето, жара, печаль,
– подписали фото в сети.

Отметим, что на снимках видны почти пустые пляжи, набережные и парки Феодосии. Кроме того, отдыхающих нет в заведениях общественного питания и на рынках вблизи моря.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Украина – Россия Аннексия Крыма
Источник: 24 канал
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