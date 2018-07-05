"Лето, жара, печаль": в сети опубликовали новые безлюдные фото из "курортного" Крыма

В сети опубликовали новые снимки из оккупированного Россией Крыма, на которых видно, что курортный сезон на оккупированном полуострове проходит не слишком удачно.

Снимки из Феодосии, на которых отдыхающих можно посчитать на пальцах, разместили в Twitter-сообществе "RoksolanaToday&Крым".

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Феодосия. Блеск и нищета лета 2018. Лето, жара, печаль,

– подписали фото в сети.

Отметим, что на снимках видны почти пустые пляжи, набережные и парки Феодосии. Кроме того, отдыхающих нет в заведениях общественного питания и на рынках вблизи моря.