Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний

Коротать лето в городе нестерпимо. А ведь всю зиму и затяжную весну мы мучительно ждали лета. Ждали, считали дни и строили планы. А потом лето обрушилось этой нестерпимой жарой, и стало понятно, что мы ждем уже осени, чтобы немного передохнуть от жары.

Летом вся жизнь как в перемотке. Успеть посадить, успеть вырастить, успеть закрыть на зиму или купить на зиму. Лето, как известно, зиму кормит. И летом промедления недопустимы – нужно все успеть, и делать все максимально быстро, насколько это возможно.

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Но за этой скоростью не успеваешь жить, а бонусом к ней получаешь усталость от жары и работы. И так по кругу – ждешь лета, а потом уже ждешь его конца.

Хотя, для справедливости, коротать лето в городе то еще удовольствие. Пойти решительно некуда. И не потому, что я не патриот своего города или ищу блох там, где их нет, нет! Просто найти что-то в маленьком и тысячу раз исхоженном вдоль и поперек Луганске задачка не из простых. В центре в жару можно разве что сходить в кино. Билеты от 60 до 100 рублей, плюс поп-корн и игровые автоматы, и все вместе потянет на 300 – 500 рублей.

Из доступных парков только Парк 1-го Мая, который исхожен за годы на годы вперед. И нового там не появилось ничего, днем жарко, а аттракционы старые и скрипучие. Но парадоксально другое – к девяти вечера там уже пусто. Транспорт ходит до семи вечера, а гулять так, чтобы вернуться домой пешком, удовольствие не из больших.

Да и сам Луганск после шести вечера превращается в декорации к фильмам ужасов, когда ты говорил: "Не верю! Не может город днем быть пустым и безлюдным". Оказалось, может. И засветло, и без людей. И еще ловишь себя на том, что нет в Луганске того, что ты хотел бы посетить именно летом. Ну, каких-то особых летних тематических мест, типа, выставок, парков или тренингов на природе. Из всего перечисленного только Парк 1-го Мая, который универсально подходит на все запросы за неимением другого.

И еще от такой малолюдности и нехитрого ассортимента развлечений, выходит, что Луганск пригоден для работы и визитов к бабушке (как когда-то в деревню). С учетом визитов родственников и дороги, выйдет как раз на неделю каникул ребенка. Остальное зависит от энтузиазма принимающей стороны.

Можно сводить в аквапарк (территория бывшего детского сада), можно в музей (как раз открылся зал новейшей истории Луганска после 2014 года). Но здесь все зависит от энтузиазма и стойкости к жаре. И еще, конечно, к наличию денег на все. И будто бы недорого, но все тот же аквапарк выйдет в третью часть пенсии. Хотя бабушек с внуками в кино я вижу очень редко, да и в аквапарке их встретишь тоже нечасто – не те доходы. Но все вместе превращает лето в испытание изнуряющей жарой и бетонными джунглями города, когда квартира превращается в ловушку, отбивая всякое желание делать что-то, а частный дом дает иллюзию того, что лето не проходит зря.

Но даже при таких уловках понимаешь, что пойти в Луганске некуда. Что ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний. Или нет, понимания того, что может быть иначе, могло бы быть иначе и было тоже иначе.

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