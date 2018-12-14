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      Летучее авто Pop.Up Next – автономный электрокар, способный передвигаться и по земле, и воздуху

      Автотехнологии 3 Читати новину українською

      Автомобиль, который до сих пор существовал только в воображении его создателей и в виде эффектной компьютерной графики, впервые предстал перед публикой вживую. Компании Airbus, Audi и Italdesign, которые совместно занимаются разработкой модульного беспилотника, провели в Амстердаме первые испытания своего летающего такси. Для эксперимента, правда, создали вчетверо уменьшенную копию прототипа.

      Тестовый образец квадрокоптера успешно поднял в воздух условную капсулу с пассажирами и установил ее на наземное шасси.

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      Следовательно, автомобиль с кабиной своим ходом – в автономном режиме – покинул тестовую площадку.

      Именно по такой схеме, по замыслу разработчиков, аэротакси будет работать в реальной жизни.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Авто Автотехнологии
      Источник: 24 канал
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