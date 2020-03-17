Летучие мыши или американские шпионы: США и Китай спорят о происхождении коронавируса
На фоне эпидемии коронавируса, которая бурлит в мире, США и Китай взялись вияснять, откуда на самом деле мог взяться вирус. Дошло и до по-настоящему конспирологических версий по мотивам американских детективов.
Что об этом говорят в Китае
Все началось с заявлений китайских властей. Прес-секретарь министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян выдвинул собственную теорию заговора, согласно которой коронавирус на территорию Китая завезли американские военные.
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В качестве доказательства он показал видео, на котором директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд говорит, что некоторые смерти от гриппа в США на самом деле могли быть вызваны коронавирусом.
Хотя это обращение датировано 11 марта, Лицзян уверяет, что это явное доказательство того, что так называемый "нулевой пациент" должен быть именно в США. Поэтому чиновник резюмирует, что американцы задолжали объяснения как Китаю, так и всему миру.
Как отреагировали в США
Свое недовольство такими заявлениями выразил Государственный секретарь США Майк Помпео в разговоре с главой международного отдела Центрального комитета Компартии Китая Яном Цзечи.
Как пишет Государственный департамент Соединенных Штатов, Помпео выразил решительные возражения из-за попытки Китая переложить всю вину за эпидемии коронавируса на США.
Сейчас не время распространять дезинформацию и странные слухи. Настал момент для всех стран сплотиться вместе в борьбе с этой общей угрозой,
– подчеркнул госсекретарь США.
Что такое "нулевой пациент" и в чем его ценность? По основной версии коронавирус, как и многие другие болезни и вирусы, передался человеку от животных. В данном случае – от летучей мыши. Нулевой пациент – это и есть первый человек, который заболел новой для человечества болезнью.
Для медицины важно знать, кем именно был нулевой пациент, ведь история заражение может помочь в дальнейшем лечении, а его контакты после заражения – избежать проявлений болезни у большего числа людей.