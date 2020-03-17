Летучие мыши или американские шпионы: США и Китай спорят о происхождении коронавируса

На фоне эпидемии коронавируса, которая бурлит в мире, США и Китай взялись вияснять, откуда на самом деле мог взяться вирус. Дошло и до по-настоящему конспирологических версий по мотивам американских детективов.

Что об этом говорят в Китае

Все началось с заявлений китайских властей. Прес-секретарь министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян выдвинул собственную теорию заговора, согласно которой коронавирус на территорию Китая завезли американские военные.

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В качестве доказательства он показал видео, на котором директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд говорит, что некоторые смерти от гриппа в США на самом деле могли быть вызваны коронавирусом.

Хотя это обращение датировано 11 марта, Лицзян уверяет, что это явное доказательство того, что так называемый "нулевой пациент" должен быть именно в США. Поэтому чиновник резюмирует, что американцы задолжали объяснения как Китаю, так и всему миру.

Как отреагировали в США

Свое недовольство такими заявлениями выразил Государственный секретарь США Майк Помпео в разговоре с главой международного отдела Центрального комитета Компартии Китая Яном Цзечи.

Как пишет Государственный департамент Соединенных Штатов, Помпео выразил решительные возражения из-за попытки Китая переложить всю вину за эпидемии коронавируса на США.

Сейчас не время распространять дезинформацию и странные слухи. Н астал момент для всех стран сплотиться вместе в борьбе с этой общей угрозой,

– подчеркнул госсекретарь США.