06:39
17 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кремлевские колдуны против коронавируса. Рогозин и дама его сердца
      Вєсті Кремля
      23:08, 16 марта
      Вести.UA: Гордон поборет коронавирус. Трещина в “Слуге народа”
      Вєсті.UA
      19:52, 16 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА

      Летучие мыши или американские шпионы: США и Китай спорят о происхождении коронавируса

      - Читати новину українською

      На фоне эпидемии коронавируса, которая бурлит в мире, США и Китай взялись вияснять, откуда на самом деле мог взяться вирус. Дошло и до по-настоящему конспирологических версий по мотивам американских детективов.

      Что об этом говорят в Китае

      Все началось с заявлений китайских властей. Прес-секретарь министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян выдвинул собственную теорию заговора, согласно которой коронавирус на территорию Китая завезли американские военные.

      Важно Коронавирус из Китая: последние новости

      В качестве доказательства он показал видео, на котором директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд говорит, что некоторые смерти от гриппа в США на самом деле могли быть вызваны коронавирусом.

      Хотя это обращение датировано 11 марта, Лицзян уверяет, что это явное доказательство того, что так называемый "нулевой пациент" должен быть именно в США. Поэтому чиновник резюмирует, что американцы задолжали объяснения как Китаю, так и всему миру.

      Как отреагировали в США

      Свое недовольство такими заявлениями выразил Государственный секретарь США Майк Помпео в разговоре с главой международного отдела Центрального комитета Компартии Китая Яном Цзечи.

      Как пишет Государственный департамент Соединенных Штатов, Помпео выразил решительные возражения из-за попытки Китая переложить всю вину за эпидемии коронавируса на США.

      Сейчас не время распространять дезинформацию и странные слухи. Настал момент для всех стран сплотиться вместе в борьбе с этой общей угрозой,
      – подчеркнул госсекретарь США.

      Что такое "нулевой пациент" и в чем его ценность? По основной версии коронавирус, как и многие другие болезни и вирусы, передался человеку от животных. В данном случае – от летучей мыши. Нулевой пациент – это и есть первый человек, который заболел новой для человечества болезнью.

      Для медицины важно знать, кем именно был нулевой пациент, ведь история заражение может помочь в дальнейшем лечении, а его контакты после заражения – избежать проявлений болезни у большего числа людей.

      Золотая малина-2020: кто получил самую позорную премию Голливуда – список
      16 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Майк Помпео Китай Новости США Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 06:20 103 года Центральной Раде: первая независимость Украины
      Настя Сукач
      16 марта , 23:20 Ирина Венедиктова может стать генпрокурором: что о ней известно
      Вероніка Климська
      13 марта , 20:02 Рынок земли: инвестиционные возможности
      16 марта , 13:21 Дмитрий Чинь из Concert.ua рассказал о ситуации с переносом и отменой концертов
      16 марта , 22:00 Коронавирус головного мозга во Вьетнаме, или Дискриминация европейца в Азии
      Блог Соцмережі
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук