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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Летучий" Стаховский похвастался эффектной победой накануне старта на Wimbledon

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Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / Facebook

Украинский теннисист Сергей Стаховский, который сейчас занимает 109-ю строчку мирового рейтинга, одержал победу в выставочном матче в Великобритании.

Накануне старта на Wimbledon, Сергей Стаховский должен был встретиться в показательном матче с австралийцем Танаси Коккинакисом.

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Однако организаторы турнира The Boodles изменили график соревнований и украинцу пришлось играть против итальянца Андреаса Сеппи.

Стаховский сумел разобраться с ним в двух сетах, каждый из которых закончился со счетом 6:3, 6:3.

В своем Instagram украинский теннисист поделился яркими моментами игры, на одной из которых он буквально в падении сумел отбить подачу соперника.

Такие финты публика встретила одобрительными аплодисментами.

Накануне украинские теннисисты узнали имена своих соперников на Wimbledon. Сергей Стаховский, который единственным будет представлять Украину среди мужчин, сыграет с 47-м номером рейтинга АТР португальцем Жоао Соуза.

Первая ракетка мужской сборной Украины Александр Долгополов из-за травмы снялся с турнира.

Wimbledon-2018 пройдет с 2 по 15 июля в одноименном пригороде Лондона.

Теги: Новости Украины Сергей Стаховский Теннис Новости спорта
Источник: 24 Канал
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