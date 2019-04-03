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      Лев на глазах детей в цирке напал на дрессировщика в Луганске: жуткое видео

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      В цирке в оккупированном Луганске лев напал на дрессировщика
      В цирке в оккупированном Луганске лев напал на дрессировщика / Фото из открытых источников

      В оккупированном Луганске во время циркового представления лев неожиданно напал на египетского дрессировщика Хамаду Кута. Мужчина получил травмы спины, руки и ноги. Присутствующие на шоу, среди которых много детей, были испуганы, но артист продолжил выступление.

      Инцидент произошел в день премьеры спектакля, сообщают подконтрольные оккупантам СМИ. Дрессировщик рассказал, что каждая профессия имеет свои сложности, поэтому в выступлениях со львом он не видит никакой опасности.

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      По его словам, у хищника был стресс от смены обстановки, поэтому животное вело себя агрессивно. Всего в оккупированный Луганск для выступления в цирковых представлениях привезли 10 львов.

      Животные должны были выступать одновременно. Но пока они не адаптировались, потому что мы приехали и сразу начали работать, у них был стресс, поэтому произошло нападение. Вообще, обязательно, когда мы приезжаем в другой город, перед выступлением мы даем животным три дня. Львы должны успокоиться, привыкнуть к запаху, на репетиции осмотреть манеж, а затем уже начинается работа. На этот раз мы приехали, сразу на манеж и сразу работать. Поэтому так и произошло,
      – рассказал Хамада Кута.

      Врачи диагностировали у мужчины повреждения спины, руки и ноги. На теле у него остались следы от двух когтей и одного клыка. В руке – от трех клыков, глубиной четыре сантиметра, и на спине – три царапины от когтей.

      Инцидент произошел на глазах у детей, которые были шокированы таким поведением животного. Однако, несмотря на ​​ранение и агрессию льва, дрессировщик продолжил выступление.

      В цирке в оккупированном Луганске лев напал на дрессировщика: видео

       

      Заметим, в конце марта в Киеве запретили передвижные цирки с животными. Такой же запрет действует также в Днепре, Ужгороде, Львове и Черкассах. Правда, речь идет только о передвижных цирках. Стационарные все еще могут эксплуатировать в своих номерах животных.

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      Теги: Новости Украины Новости Луганска Мир животных
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