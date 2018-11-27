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      Левченко и Свитолина призвали в соцсетях молиться за Украину: фото

      194 Читати новину українською
      Элина Свитолина
      Элина Свитолина

      Агрессия России против Украины в Азовском море снова обратила внимание мирового сообщества к нашей стране. Не остались все эти события без внимания и украинских спортсменов.

      Известны украинки – теннисистка Элина Свитолина и прыгунья в высоту Юлия Левченко выложили в соцсетях сообщения с призывом молиться за Украину – Pray for Ukraine.

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      Левченко соответствующее сообщение Pray for peace in Ukraine выложила в Instagram Stories

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      Свитолина же выложила в Facebook сообщение Pray for Ukraine

       

       

      Теги: Конфликт в Азовском море Военное положение в Украине Спорт Элина Свитолина
      Источник: 24 Канал
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