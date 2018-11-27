Левченко и Свитолина призвали в соцсетях молиться за Украину: фото

Агрессия России против Украины в Азовском море снова обратила внимание мирового сообщества к нашей стране. Не остались все эти события без внимания и украинских спортсменов.

Известны украинки – теннисистка Элина Свитолина и прыгунья в высоту Юлия Левченко выложили в соцсетях сообщения с призывом молиться за Украину – Pray for Ukraine. Читайте также: Военное положение: какие ограничения ждут украинцев (инфографика) Левченко соответствующее сообщение Pray for peace in Ukraine выложила в Instagram Stories Читайте также: Можно ли будет проводить международные матчи в Украине после введения военного положения: заявление УЕФА Свитолина же выложила в Facebook сообщение Pray for Ukraine