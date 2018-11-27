Левченко и Свитолина призвали в соцсетях молиться за Украину: фото
Агрессия России против Украины в Азовском море снова обратила внимание мирового сообщества к нашей стране. Не остались все эти события без внимания и украинских спортсменов.
Известны украинки – теннисистка Элина Свитолина и прыгунья в высоту Юлия Левченко выложили в соцсетях сообщения с призывом молиться за Украину – Pray for Ukraine.
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Левченко соответствующее сообщение Pray for peace in Ukraine выложила в Instagram Stories
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Свитолина же выложила в Facebook сообщение Pray for Ukraine
Источник: 24 Канал
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