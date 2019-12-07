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      Lexus выехал на встречку и влетел в такси: погибли таксист и его пассажир – фото 18+

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      В результате ДТП в Николаеве погибли таксист и его пассажир / фото: Нацполиция

      В ночь на 7 декабря в Николаеве случилось кровавое ДТП, в котором погибли двое людей. Водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с такси Daewoo Lanos.

      Погибшими в аварии были 36-летний водитель такси и его пассажир, сообщает полиция Николаевской области.

      К слову: На Киевщине Porsche влетел в маршрутку: двое пассажиров погибли – фото

      21-летний водитель "лексуса" и его пассажирка отделались многочисленными травмами. Их доставили в больницу.

      Правоохранители уже открыли дело по статье о нарушении правил дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц. Сейчас решается вопрос о задержании водителя Lexus. Если его вину докажут, ему грозит до 10 лет за решеткой.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Жертвы Полиция Новости Николаева Постраждалі Аварии и ДТП
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