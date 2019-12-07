Lexus выехал на встречку и влетел в такси: погибли таксист и его пассажир – фото 18+

В результате ДТП в Николаеве погибли таксист и его пассажир / фото: Нацполиция

В ночь на 7 декабря в Николаеве случилось кровавое ДТП, в котором погибли двое людей. Водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с такси Daewoo Lanos.