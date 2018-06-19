LG официально представила бюджетный смартфон X5 (2018)

Компания LG официально представила свой новый смартфон модель X5 (2018). Устройство относится к средней ценовой категории.

Об этом пишет keddr.com.

Новый смартфон получил 5,5 дюймовый HD дисплей с разрешением 1280 × 720 пикселей и соотношением сторон 16:9. Смартфон работает на 8-ядерном чипсете MediaTek MT6750. X5 (2018) получил 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

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Основная камера LG X5 (2018) имеет разрешение 13 Мп, фронтальная – 5 Мп. В смартфоне есть модули LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC, GPS. Он работает под управлением Android 8.0 Oreo.

Смартфон LG X5 (2018)

Емкость аккумулятора LG X5 (2018) составляет 4500 мАч. Он имеет поддержку быстрой зарядки.

LG X5 (2018) можно будет приобрести в Корее по цене 330 долларов, или 8500 гривен.

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