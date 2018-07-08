LG планирует производить смартфон в виде ручки: фото

Компания LG запатентовала очень интересное устройство – это должен быть смартфон в виде обычной ручки. Он оснащен сразу двумя экранами, а функции, как обещают разработчики, не будут уступать обычным смартфонам.

Об этом сообщает gizchina.com.

В частности, смартфон-ручка LG получит небольшой дисплей для отображения уведомлений и быстрого доступа к опциям. А другой экран будет большим, он будет выдвигается из корпуса. С его помощью можно писать сообщения, смотреть видео, искать информацию в браузере и тому подобное.

Читайте также: Умный часы от Lenovo раскупили всего за несколько секунд

Кроме того, смартфон будет иметь компас, гироскоп, камеру и даже сканер отпечатков пальцев. И конечно же гаджет будет выполнять функцию ручки, то есть ею можно будет писать в цифровом виде на соответствующем устройстве.

Как будет работать ручка-смартфон от LG

Больше новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Устройство будет иметь 2 экрана