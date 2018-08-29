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LG представила смартфон LG G7 One с флагманскими характеристиками

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LG представила смартфон LG G7 One
LG представила смартфон LG G7 One / gizmochina.com

Компания LG представила свой первый смартфон LG G7 One, который работает на Android One. Также был анонсирован телефон LG G7 Fit, который управляется прошивкой LG UX.

Об этом пишет gizmochina.com.

Таким образом LG G7 One получил некоторые функции флагманов. Он имеет 6,1-дюймовый экран с разрешением QHD+ и вырез вверху экрана.

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Устройство работает на флагманском процессоре Snapdragon 835 (он является предшественником топового Snapdragon 845) с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Основная камера имеет модуль на 16 Мп с диафрагмой f/1.6, разрешение фронтальной камеры – 8 Мп, а диафрагма – f/1.9. Сканер отпечатков пальцев расположен под основной камерой.

Новинка питается от аккумулятора емкостью 3000 мА/ч и имеет поддержку быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

LG G7 Fit та LG G7 One

LG G7 Fit дублирует большинство характеристик  LG G7 One

LG G7 One оснащен аудиоразъемом, Hi-Fi Quad DAC, DTS-X аудио, громкоговорителем Boombox, NFC, Bluetooth 5.0 и портом USB-C. Он имеет защиту от воды и пыли IP68.

Большинство характеристик LG G7 Fit дублируются. Правда он работает на чипе Snapdragon 821. Новинка доступна в модификациях с 4/32 ГБ и 4/64 ГБ. Также G7 Fit получил модуль Bluetooth 4.2 и NFC.

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Теги: Техно Смартфоны LG
Источник: 24 Канал
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