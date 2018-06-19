LG пытается переманить пользователей iPhone новым рекламным видео

На YouTube-канале компании LG появилась реклама нового смартфона G7. Стоит отметить, что Android-производитель решил показать преимущества своего нового девайса на фоне старого телефона от Apple.

Об этом сообщает Macdigger.

Читайте также: Эксперты определили самый прочный смартфон 2018 года: результаты вас удивят

Однако LG подошла к созданию видеоряда несколько скромнее, чем Samsung, и явно не вспоминала продукцию основного конкурента в видеоролике. Однако в рекламе часто звучат реплики о замедлении (напоминание о том, что смартфоны Apple с изношенным аккумулятором начинают работать медленнее) и о выходе "сыроватых" обновлений (американская компания регулярно поставляет пользователям свежее программное обеспечение). Поэтому намеки на корпорацию из Купертино становятся достаточно очевидными.

Реклама смартфона LG G7 – смотрите видео

Негативные отзывы на рекламу LG G7 оставили и эксперты в области маркетинга. Бывший креативный директор рекламного агентства Madison Avenue Крис Матищчик посочувствовал Android-производителям.

Они делают все возможное, чтобы конкурировать с iPhone, но это не всегда удается. Кто-то сдерживает чувства в себе. Я боюсь, что представители LG сходили к психологу, который сказал им: "Бедненькие. Просто отпустите",

– отметил Матищчик.

Читайте также: Какие смартфоны имеют наилучшую защиту от воды и пыли – обнародовали рейтинг

"Меня пугает, что все производители смартфонов из последних сил ищут новые идеи. Вдохновляясь самой технологии и постоянным дроблением обновлений, они стараются как можно лучше преподнести свое творение. И если это не срабатывает, они приглашают знаменитость, надеясь, что та сможет отвлечь внимание от беспомощности продукта", – добавил он.

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.