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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

LG пытается переманить пользователей iPhone новым рекламным видео

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LG пытается переманить пользователей iPhone
LG пытается переманить пользователей iPhone / Фото из открытых источников

На YouTube-канале компании LG появилась реклама нового смартфона G7. Стоит отметить, что Android-производитель решил показать преимущества своего нового девайса на фоне старого телефона от Apple.

Об этом сообщает Macdigger.

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Однако LG подошла к созданию видеоряда несколько скромнее, чем Samsung, и явно не вспоминала продукцию основного конкурента в видеоролике. Однако в рекламе часто звучат реплики о замедлении (напоминание о том, что смартфоны Apple с изношенным аккумулятором начинают работать медленнее) и о выходе "сыроватых" обновлений (американская компания регулярно поставляет пользователям свежее программное обеспечение). Поэтому намеки на корпорацию из Купертино становятся достаточно очевидными.

Реклама смартфона LG G7 – смотрите видео

 

Негативные отзывы на рекламу LG G7 оставили и эксперты в области маркетинга. Бывший креативный директор рекламного агентства Madison Avenue Крис Матищчик посочувствовал Android-производителям.

Они делают все возможное, чтобы конкурировать с iPhone, но это не всегда удается. Кто-то сдерживает чувства в себе. Я боюсь, что представители LG сходили к психологу, который сказал им: "Бедненькие. Просто отпустите",
– отметил Матищчик.

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"Меня пугает, что все производители смартфонов из последних сил ищут новые идеи. Вдохновляясь самой технологии и постоянным дроблением обновлений, они стараются как можно лучше преподнести свое творение. И если это не срабатывает, они приглашают знаменитость, надеясь, что та сможет отвлечь внимание от беспомощности продукта", – добавил он.

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Теги: Техно Смартфоны LG
Источник: 24 Канал
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