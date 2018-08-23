LG V40 ThinQ: появилась дата анонса смартфона с 5 камерами

После ряда противоречивых слухов относительно выхода смартфона LG V40 ThinQ в сети появились пресс-рендеры устройства, которые показали финальный дизайн устройства. Кроме того, ресурс MySmartPrice опубликовал не только изображение оригинального смартфона, но и поделился датой его анонса.

Об этом сообщает Androidcentral.

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Дизайн и габариты V40 напоминают уже представленную модель V35 ThinQ. Различия заключаются в скругленных краях OLED-дисплея и трендовой "моноброви", в которой разместился двойной модуль фронтальной камеры.

Основная камера смартфона получила сразу три сенсора, как и предполагалось ранее. Примечательно, что они расположены горизонтально, хотя предыдущие утечки сообщали о вертикальном размещении. Ожидается, что их разрешение составит 20, 16 и 13 Мп, включая широкоугольную оптику. Ниже на задней крышке находится дактилоскопический сенсор.



Дизайн LG V40 ThinQ

На правом торце смартфона разместилась кнопка включения, а на левом – переключатель громкости и выделенная кнопка для запуска голосового помощника Google Assistant. Разъем для наушников и порт USB Type-C находятся на нижней грани устройства. По имеющейся информации, аппарат построен на базе топового чипсета Qualcomm Snapdragon 845 и будет работать под управлением Android 9.0 Pie.



LG V40 ThinQ показали на фото со всех сторон

По имеющейся информации, анонс LG V40 ThinQ состоится уже 16 ноября. Отметим, ранее новинку оценили в 900 – 1000 долларов (около 23 825 – 26 470 гривен).

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