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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

LG V40 удивит рекордным количеством камер

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Предыдущая модель флагманского смартфона – LG V30
Предыдущая модель флагманского смартфона – LG V30 / the verge

Инсайдеры опубликовали информацию, что будущий флагман от компании LG под названием V40 удивит пользователей рекордным количеством фотомодулей.

Об этом сообщает The Verge.

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Согласно имеющейся информации, LG V40 обзаведется тройной основной камерой и двойной фронтальной. Таким образом, общее количество сенсоров вырастет до пяти. Двойная фронтальная камера, как сообщается, будет использоваться для построения трехмерной модели лица пользователя и безошибочного разблокировки смартфона с помощью Face Unlock.

Стоит отметить, что производители уже выпускали аппараты с двойными фронтальными и тройными основными сенсорами, однако в одном аппарате оба решения одновременно воплотят впервые. Таким образом, LG V40 станет действующим рекордсменом по количеству камер.

Ожидается, что внешне новинка будет похожа на модель LG G7 ThinQ, а значит, стоит ожидать экран с вырезом. За производительность флагмана будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 845, а за музыкальную составляющую – фирменный аудиотракт Quad DAC. Смартфон получит отдельную кнопку для активации Google Assistant и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Презентация новинки ожидается ближе к концу лета, а продажи должны начаться уже осенью.

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Теги: Техно Смартфоны LG
Источник: 24 Канал
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