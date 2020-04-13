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      ЛГБТ-организация подала в суд на Филарета: он назвал гомосексуализм причиной COVID-19

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      Филарет / 24 канал

      Общественная ЛГБТ-организация "Инсайт" подала иск в суд против патриарха Православной церкви Украины Филарета. Ранее он заявил, что причиной пандемии коронавируса в мире стали однополые браки.

      Следовательно, организация требует от Филарета извинений и опровержения его слов. Об этом говорится в сообщении на ее странице в фейсбук.

      Ранее Филарет заявил, что гомосексуализм стал причиной коронавирус: видео

      Требования у нас очень простые – признать распространенную информацию недостоверной и дискриминационной и опровергнуть ее. Моральный вред нами не заявлялась, потому что для нас, как и для многих представителей ЛГБТКІ-сообщества, это не вопрос денег, это вопрос чести и достоинства,
      – говорится в сообщении.

      В организации также выразили надежду, что карантин не помешает суда вовремя получить иск и принять решение о возможности открытия производства.

      Как Филарет связал однополые браки и COVID-19? Он сказал, что "эпидемия – это наказание Божье за грехи людей". По его словам, причина коронавирус – это греховность. "Открыто добро не защищают, а защищают зло и распространяют его. Я имею прежде всего в виду однополые браки", – уточнил в одном из интервью патриарх Филарет.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Решение суда ЛГБТ Филарет Религия Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики
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