19:34
15 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
24°C 16°C
  • понедельник
    26°C 19°C
  • вторник
    21°C 18°C
  • среда
    22°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

Льготники и в дальнейшем смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, – Кличко

54 Читати новину українською
Виталий Кличко
Виталий Кличко / Фото из открытых источников

Мэр столицы Виталий Кличко заверил, что бесплатный проезд для льготных категорий населения будет действовать и в дальнейшем.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Киев".

Хочу отметить – для пенсионеров, школьников, инвалидов, участников боевых действий и других льготных категорий граждан проезд в коммунальном общественном транспорте столицы останется бесплатным,
– заявил Кличко.

Он также отметил, что проезд в коммунальном транспорте для тех, кто пользуется им регулярно, будет стоить в среднем 6,50 грн. 8 гривен за проезд – это стоимость разовой поездки.

Также Кличко объяснил причины пересмотра тарифов. По его словам без повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Киеву не избежать кризиса в транспортной сфере. Полученные от повышения тарифов средства, в первую очередь, пойдут на повышение заработных плат работникам транспортных коммунальных предприятий, развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и закупку подвижного состава. Также повышение тарифов позволит уменьшить суммы дотаций, которые городской бюджет выделяет на покрытие убытков транспортных предприятий.

"Проблема в том, что городские власти ежегодно дотируют транспортную сферу в размере 1 миллиард 800 миллионов гривен. Нам, например, нужно закупать новый транспорт. За последние годы мы закупили 100 автобусов, 103 троллейбуса, 45 трамваев. Но, сейчас ситуация такова, что скоро на этом транспорте некому будет работать. Транспортным предприятиям не хватает специалистов. Поэтому нужно повышать заработную плату транспортникам. И на это, в первую очередь, пойдут деньги от увеличения стоимости проезда", – отметил мэр Киева

По словам мэра, и в "Киевпасстранс", и в "Киевском метрополитене" недоукомплектован штат сотрудников. Так, в "Киевпастрансе" не хватает 2,5 тысячи специалистов, в метрополитене – почти полтысячи свободных вакансий. А от укомплектованности этих предприятий, подчеркнул мэр столицы, зависит, прежде всего, безопасность киевлян, которые пользуются общественным транспортом.

Теги: Новости Киева Виталий Кличко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Прогноз погоды на 2 марта: циклон уходит из Украины
 2 марта , 09:10
Холостяк 8 сезон: что известно о главном герое шоу – Рождене
8 марта , 12:03
"Я не снимаю порно": украинский фотограф пропагандирует обнаженное тело как искусство (18+)
 28 февраля , 05:11
Гороскоп на неделю 23-29 апреля 2018 для всех знаков зодиака
22 апреля , 15:31
В Киеве возле железнодорожного вокзала прорвало тепломагистраль
 3 марта , 12:22
Где будут перекрыты дороги в Киеве во время финала Лиги чемпионов: карта
 23 мая , 11:10
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук