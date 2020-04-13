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      Льготы на коммунальные услуги в Киеве продлятся до конца карантина

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      Скидка в 10% на коммунальные услуги будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца, – Кличко / 24 канал

      Льготы на оплату за коммунальные услуги продлятся в Киеве до конца ограничительных мер, введенных в пределах карантина. Карантин в Украине ввели для борьбы с коронавирусом.

      Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 13 апреля. Он напомнил, что киевская власть ввела скидку в 10% для тех, кто платит за коммунальные услуги до 20 апреля. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца.

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      Но это не означает, что за коммунальные услуги не надо платить вообще. Отмечу, что из-за ограничительных мер в городе резко упал уровень уплаты. Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги на конец марта в Киеве составлял меньше 80%. По сравнению с февралем, значительно меньше киевлян оплатили услуги,
      – отметил столичный городской голова.

      Кличко подчеркнул, что эти средства очень нужны городу, потому что это, в частности:

      • зарплата работников коммунальных служб и предприятий,
      • деньги на топливо для коммунальной техники,
      • много других расходов.

      "Коммунальщики ежедневно выходят на улицы города, работают, чтобы обеспечить его жизнедеятельность", – добавил он.

      Мэр Киева напомнил, что сегодня оплатить коммунальные услуги можно онлайн, не выходя из дома. Так как есть широкий выбор таких сервисов. Также онлайн можно оплатить и за своих старших родных, которым трудно пользоваться интернетом.

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      Карантин в Украине ввели 12 марта. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.

      На период карантина люди старше 60 лет, должны оставаться дома, поскольку находятся в группе повышенного риска. В то же время они должны сами контролировать частоту выхода на улицу. Исключения могут быть в том случае, если человек работает на предприятиях критической инфраструктуры и не может работать удаленно.

      карантин, Україна, обмеження
      Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Новости Киева Коммунальные услуги Виталий Кличко
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