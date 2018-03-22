Льготы на проезд будут выдавать "живыми" деньгами, – эксперт

Монетизация льгот на проезд является социально справедливой. Денежные возмещения льготники будут получать наличными. И смогут использовать их по своему усмотрению.

Так считает эксперт по вопросам транспорта, директор компании консалтинговой компании "William Invest Expert" Виктор Медвидь. Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для сайта "24": Монетизация льгот на проезд: заработает ли на практике?

Из десяти пенсионеров трое пользуются транспортом постоянно, а семь сидит дома. Трое будут получать компенсацию за проезд, а семь хотели бы купить за эти деньги хлеба или лекарств. Справедливо? Да. Монетизация считается социально справедливой по отношению к большинству,

– говорит Медвидь.

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Однако определенные категории льготников пострадают от монетизации, поскольку имеют другие потребности в перемещении, отмечает директор компании "Трансгруп" Владимир Назаренко.

Льготники жалуются, что за день ездят в каждую сторону по четыре раза. Поэтому потери от этого экономического решения будут. Если монетизация не будет устраивать людей полностью, получим дополнительную порцию "зайцев" в транспорте. Ведь распространенным явлением являются фальшивые льготные документы,

– объясняет Назаренко.

Размер денежных выплат будет определять путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок и будет утверждать власть. Она может это количество менять (только в сторону увеличения),

Напомним, монетизация льгот на проезд – замена льгот денежными компенсациями. Это касается всех видов транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Теперь люди вместо бесплатного проезда будут получать деньги, которыми будут расплачиваться.