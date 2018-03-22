21:36
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-8°C
0°C -8°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    2°C -14°C
  • воскресенье
    2°C -13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Льготы на проезд будут выдавать "живыми" деньгами, – эксперт

195 Читати новину українською
Размер денежных выплат будет утверждать власть
Размер денежных выплат будет утверждать власть / 24 канал

Монетизация льгот на проезд является социально справедливой. Денежные возмещения льготники будут получать наличными. И смогут использовать их по своему усмотрению.

Так считает эксперт по вопросам транспорта, директор компании консалтинговой компании "William Invest Expert" Виктор Медвидь. Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для сайта "24": Монетизация льгот на проезд: заработает ли на практике?

Из десяти пенсионеров трое пользуются транспортом постоянно, а семь сидит дома. Трое будут получать компенсацию за проезд, а семь хотели бы купить за эти деньги хлеба или лекарств. Справедливо? Да. Монетизация считается социально справедливой по отношению к большинству,
– говорит Медвидь.

Читайте также: Монетизация льгот для проезда в транспорте: объяснение министра Розенко

Однако определенные категории льготников пострадают от монетизации, поскольку имеют другие потребности в перемещении, отмечает директор компании "Трансгруп" Владимир Назаренко.

Льготники жалуются, что за день ездят в каждую сторону по четыре раза. Поэтому потери от этого экономического решения будут. Если монетизация не будет устраивать людей полностью, получим дополнительную порцию "зайцев" в транспорте. Ведь распространенным явлением являются фальшивые льготные документы,
– объясняет Назаренко.

Размер денежных выплат будет определять путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок и будет утверждать власть. Она может это количество менять (только в сторону увеличения),

Напомним, монетизация льгот на проезд – замена льгот денежными компенсациями. Это касается всех видов транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Теперь люди вместо бесплатного проезда будут получать деньги, которыми будут расплачиваться.

Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Деньги Транспорт Пенсіонери
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук