Льготы, отсрочки и каникулы: как кредиторы поддерживают заемщиков в кризис?

Последствия карантина в условиях пандемии COVID-19 для экономики Украины мы только начали осознавать. Количество безработных уже увеличилась в несколько раз, люди теряют доходы, предприятия малого и среднего бизнеса закрываются, и мы только в начале пути, который сегодня проходят многие страны мира.

Последствия карантина в условиях пандемии COVID-19 для экономики Украины мы только начали осознавать. Количество безработных уже выросло в несколько раз, люди теряют доходы, предприятия малого и среднего бизнеса закрываются и мы только в начале пути, который сегодня проходят многие страны мира. Социологические опросы показывают, что у значительной части населения и бизнеса финансовых средств хватит в лучшем случае на месяц. В таких условиях доступность кредитов становится жизненно необходимой и быстрее всего можно получить займ в микрофинансовых организациях. Как финансовые компании выстраивают сегодня свои отношения с заемщиками, чтобы сохранить и бизнес, и лояльных клиентов?

“Экономическая ситуация уже повлияла на рынок микрокредитования. Многим компаниям пришлось корректировать свою работу с учетом рисков, искать новые подходы к клиентам, усовершенствовать скоринг, предлагать гибкие решения для людей, которые оказались в сложной ситуации. Мы со своей стороны готовы рассматривать обращения заемщиков, которым нужна помощь в поиске компромиссов с кредиторами», - отметила председатель правления Всеукраинской Ассоциации финансовых компаний Анна Замазеева. В Ассоциации подчеркивают, что МФО продолжают работать и кредитовать население. Каждая компания разработала свой комплекс мер, предложения и стратегии для того, чтобы вместе с клиентами без потерь пройти этот сложный период.

CashBerry

Cashberry – это сервис, который всегда отличался лояльностью к постоянным клиентам. Несмотря на кризис, размер процентной ставки на повторное кредитование (в рамках программы лояльности) ниже среднерыночного показателя. Чем активнее клиент пользуется услугами сервиса, тем меньше выплата по кредиту. Если на первый кредит процентная ставка равна 1,5%, то при повторном кредитовании ставка опускается до 1%.

Кроме того, было разработано несколько способов погашения кредита в кризисный период:

Увеличен срок грейс-периода. Заемщику предоставляется дополнительные 5 дней на погашение займа. Таким образам, на протяжении 5 дней после окончание срока кредитного договора заемщику не начисляется повышенная процентная ставка по кредиту. Пролонгация кредита. Каждый клиент, начиная с первого дня выхода в просрочку, может пролонгировать кредит. Для этого необходимо оплатить проценты, актуальные на момент оформления пролонгации. Далее, кредит будет продлен на 30 календарных дней, без негативных последствий для кредитной истории заемщика. Реструктуризации долга. В случае выхода в просрочку каждый клиент получит возможность личной консультации с кредитным экспертом от Cashberry. Проанализировав платежеспособность клиента, будет выбран наиболее оптимальный путь погашения долга (индивидуальный график внесения задолженности и размер погашаемой суммы). С момента оформления реструктуризации полностью останавливается начисление процентов по кредиту.

Кредитные каникулы. С 1 марта по 31 мая 2020 года, согласно законодательству Украины, отменены штрафные санкции и начисление повышенных процентов по кредитным договорам.

CreditPlus (Aventus Group)

Компания активно использует различные инструменты лояльности. Для новых клиентов это 50% скидки на первый кредит. Для постоянных продолжает действовать программа лояльности. В ее рамках клиенты получают скидки до 25% от стандартной стоимости кредита. CreditPlus по-прежнему проводит регулярные акции со скидками до 70% от базовой процентной ставки.

В период карантина компания создает максимально комфортные условия для клиентов:

Продление срока кредита. Пролонгация доступна на стандартных условиях. Клиент может оплатить проценты за прошедший период пользования и продлить кредит на срок, который был первоначально указан в договоре. Услуга бесплатна и доступна 24/7. Временная отмена начисления неустойки (пени и штрафов по договорам). Кредитная история важна для абсолютного большинства. Клиенты своевременно оплачивают тело и проценты по кредитам, не допуская просрочки. Лояльные условия начисления процентов. Компания насчитывает проценты на фактический остаток задолженности с возможностью частичного погашения. Таким образом, клиент может поэтапно гасить любую часть кредита и постепенно уменьшить кредитную нагрузку. Бесперебойный контроль службы поддержки. Важно, чтобы клиент мог получить точную и достоверную информацию в соответствии с изменениями продуктов компании и требованиями законодательства.



Более подробная информация доступна по ссылке creditplus.ua или по номеру 0 (800) 753-363 в любое время суток.

Dinero

Для клиентов Dinero доступны:

Пролонгация

Пролонгация с помощью разового платежа позволяет клиенту «заморозить» начисления процентов и пользоваться займом дополнительные 14 или 30 дней. Продлевать срок пользования займом можно неограниченное количество раз, пока материальное положение не улучшится настолько, чтобы выплатить сумму полностью.

Реструктуризация долга

Изменение условий по кредиту на более приемлемые для клиента, учитывая его финансовое положение. Например, сумму задолженности разделяют на несколько платежей, которые нужно будет вносить в долгий промежуток времени (но не более 3-х месяцев). Списание от 0 до 100% штрафных санкций, которые были накоплены до 29.02.2020 включительно. Заключение индивидуальных условий возврата долга при наличии доказательств о болезни, потери работы и тому подобное.

Кредитные каникулы

С 1 апреля до 30 апреля 2020 года каждый клиент, который обратится за продлением действия Договора на 14 или 30 дней, дополнительно получит отсрочку договорных платежей на такой же или больший срок. Например: воспользовавшись продлением на 14 дней, следующий платеж заемщик осуществит через 30 дней, а пролонгация на 30 дней даст возможность отсрочить следующий платеж на 60 дней. При этом сумма за продление срока Договора не изменится. Таким образом компания снижает процентную ставку в 2 раза, тем самым, улучшая условия пользования займом, что позволит клиентам, которые не могут оплатить заем полностью, выполнять кредитные обязательства не нарушая Договор.

Детальнее на сайте dinero.ua или в контакт-центре: 067 326 2233; 073 326 2233; 050 326 2233.

Miloan

Компания одна из немногих на рынке сохранила предложение о кредите под 0,01% для новых клиентов. Постоянные пользователи услуг Miloan, чтобы сэкономить могут участвовать в акциях или использовать промокоды. В зависимости от того, как долго клиент с компанией, он получает более выгодные индивидуальные условия. Заботясь о заемщиках в условиях карантина, компания в тестовом режиме запустила услугу получения и погашения займа на «Новой почте».

Если у клиента уже возникла проблема с погашением кредита, то Miloan предлагает уникальные условия пролонгации: клиент гасит не только часть %, но и до 10% тела кредита. Это помогает отсрочить платеж по кредиту без дополнительных начислений и просрочки, а также позволяет существенно снизить платежную нагрузку в будущем. Кроме того, клиентам доступна реструктуризация кредитов, о подробностях можно узнать в службе поддержки.

Moneyveo

Клиентам Moneyveo для погашения кредитов в кризис доступны такие опции:

Пролонгация. Действует только для непросроченных кредитов. Получить отсрочку по оплате можно на период до 30 дней. Количество пролонгаций не ограничено, но для оформления услуги нужно оплатить начисленные проценты за период пользования кредитом. Реструктуризация просроченного кредита. Сумма долга разбивается на несколько частей (не более 4-х), которые нужно оплатить своевременно. При этом проценты больше не начисляются. Однако такая услуга доступна только после личного обращения клиента. Оплата частями. Оплачивая кредит частями, можно сэкономить на процентах. Они насчитываются на тело кредита и уменьшаются пропорционально. Юридическая консультация за 1 грн. В период карантина клиенты Moneyveo могут получить консультацию юриста онлайн всего за 1 грн. Услугу предоставляет внешний партнер. Обращаться можно с любой проблемой. Грейс-период – это дополнительные три дня после окончания кредитного договора, в течение которых не насчитываются проценты в случае погашения кредита. Этот период просрочки не влияет на кредитную историю. Скидки и программы лояльности. Для тех, кто оформит кредит впервые, скидка на процентную ставку составит -70%. Для повторных клиентов она возможна до -30%. Участники программы Enotcoin могут претендовать на скидку до -40%, члены программы лояльности Манивео – до -50%.

Уточнить детали по всем опциям можно, обратившись по телефону 0 800 21 9393 или на почту [email protected]

MyCredit

Для клиентов MyCredit предусмотрено несколько вариантов выхода из проблемной ситуации. Кроме того, в период карантина компания разработала индивидуальные антикризисные условия погашения:

Пролонгация кредита. Услуга совершенно бесплатна и позволяет продлить срок действия договора займа на удобный для заемщика срок. Для этого нужно лишь оплатить проценты за такой период, на который подключается продление. Пролонгация доступна как в период действия договора займа, так и для кредитов, которые уже находятся в просрочке. Также существует пролонгация на индивидуальных условиях. Ставка по дисконту в пролонгации. При подключении пролонгации в период карантина мы закрепляем за заемщиком действующую процентную ставку. Таким образом, если кредит был оформлен со скидкой по промокоду или программе лояльности, сниженная процентная ставка продолжит действовать и после продления кредита. Грейс-период. После окончания срока действия договора займа заемщикам компании дается три дополнительных дня для оплаты кредита без начисления процентов. Реструктуризация долга. В случае, если просрочка кредита уже наступила, компания MyCredit предлагает клиентам разбить долг на части и выплатить его поэтапно. При этом начисление процентов останавливается. Реструктуризация доступна с 10-го дня просрочки и позволяет выплатить кредит за 4, 6 и даже 10 платежей. Индивидуальный график погашения. В случае невозможности выплатить кредит по объективным обстоятельствам и наличии у клиента подтверждающих документов, вопрос рассматривается в индивидуальном порядке. Компания готова пойти навстречу и предложить клиенту максимально лояльные условия выплаты.

Служба заботы о клиентах всегда готова помочь и ответить на все вопросы по телефону 0800 214 111 и почте [email protected]