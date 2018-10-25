Лгунья: сестра Меган Маркл резко прокомментировала ее речь на Фиджи
Недавно 53-летняя Саманта Маркл хотела помириться со своей 37-летней сводной сестрой Меган Маркл, но очевидно передумала.
Так, новой причиной конфликта стала вдохновляющая речь герцогини Сассекской, которую она провозгласила на Фиджи. Меган говорила о том, как важно иметь возможность получить высшее образование.
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"Как выпускник университета, я знаю, что чувствуют студенты – гордость и волнение. Эти чувства не покинут вас – от момента, когда вы получили письмо-подтверждение о зачислении и вплоть до защиты диплома, который вы готовили со своими друзьями-выпускниками. Это невероятное путешествие, одно из ключевых в жизни любого человека. Осознаю, что существует множество проблем, связанных с возможностью позволить себе его. Я с этим столкнулась. Получить высшее образование мне удалось благодаря стипендиям, программам финансовой помощи и подработкам, все доходы от которых шли на оплату обучения. Могу сказать одно: это было того стоит", - заявила Меган Маркл.
Именно эти слова разгневали Саманту. В своем Twitter она заявила, что все слова Маркл пропитаны неискренностью.
"Наш отец платил за все ее обучение! Эта речь неправдива", – эмоционально написала сводная сестра герцогини.
Скрин-шот со страницы Саманты Маркл
"Она должна вдохновлять женщин быть искренними и благодарными, а не врать им прямо в лицо!"– написала Саманта Маркл.
Напомним, ранее Саманта "набрасывалась" на Меган с оскорблениями и заявила, что если их отец умрет, это будет вина герцогини. По ее словам, до Меган Маркл можно достучаться только через СМИ. Впоследствии в телеинтервью она извинилась перед королевской семьей за свои скандальные высказывания в медиа.