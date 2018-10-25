Лгунья: сестра Меган Маркл резко прокомментировала ее речь на Фиджи

Недавно 53-летняя Саманта Маркл хотела помириться со своей 37-летней сводной сестрой Меган Маркл, но очевидно передумала.

Так, новой причиной конфликта стала вдохновляющая речь герцогини Сассекской, которую она провозгласила на Фиджи. Меган говорила о том, как важно иметь возможность получить высшее образование.

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"Как выпускник университета, я знаю, что чувствуют студенты – гордость и волнение. Эти чувства не покинут вас – от момента, когда вы получили письмо-подтверждение о зачислении и вплоть до защиты диплома, который вы готовили со своими друзьями-выпускниками. Это невероятное путешествие, одно из ключевых в жизни любого человека. Осознаю, что существует множество проблем, связанных с возможностью позволить себе его. Я с этим столкнулась. Получить высшее образование мне удалось благодаря стипендиям, программам финансовой помощи и подработкам, все доходы от которых шли на оплату обучения. Могу сказать одно: это было того стоит", - заявила Меган Маркл.

"Everyone should be afforded the opportunity to receive the education they want, but more importantly the education they have the right to receive. And for women and girls in developing countries, this is vital.” — The Duchess of Sussex at @UniSouthPacific #RoyalVisitFiji pic.twitter.com/ZWXxiBNcEY — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 24 жовтня 2018 р.

Именно эти слова разгневали Саманту. В своем Twitter она заявила, что все слова Маркл пропитаны неискренностью.

"Наш отец платил за все ее обучение! Эта речь неправдива", – эмоционально написала сводная сестра герцогини.

Скрин-шот со страницы Саманты Маркл

"Она должна вдохновлять женщин быть искренними и благодарными, а не врать им прямо в лицо!"– написала Саманта Маркл.

Напомним, ранее Саманта "набрасывалась" на Меган с оскорблениями и заявила, что если их отец умрет, это будет вина герцогини. По ее словам, до Меган Маркл можно достучаться только через СМИ. Впоследствии в телеинтервью она извинилась перед королевской семьей за свои скандальные высказывания в медиа.