Лиам Хемсворт разыграл Майли Сайрус в машине: смешное видео

Актёр Лиамом Хемсвортом решил пошутил над своей девушкой, певицей Майли Сайрус.

Лиам Хемсворт решил показать поклонникам короткое видео, поэтому опубликовал его на своей странице в Instagram.

Читайте также: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт продолжили отношения после отмены свадьбы

Всё началось достаточно невинно: звёздная пара едет в машине. Лиам снимает видео, как он сидит за рулем в странной маске. Затем он внезапно тормозит и громко кричит, пугая девушку.

Майли дернулась, едва не повредила шею и эмоционально отреагировала на выходку бойфренда.

"Каждый раз ведётся", – шутя прокомментировал Лиам.

Смотрите видео с Майли Сайрус и Лимом Хемсвортом:

Допис, поширений Liam Hemsworth (@liamhemsworth) 28 Сер 2018 р. о 2:47 PDT

Допис, поширений Liam Hemsworth (@liamhemsworth) 28 Сер 2018 р. о 8:17 PDT

Напомним, накануне Майли Сайрус и Лим Хемсворт отменили свадьбу. Как отмечали инсайдеры, причиной стало несовпадение интересов.