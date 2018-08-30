Лиам Хемсворт разыграл Майли Сайрус в машине: смешное видео
Актёр Лиамом Хемсвортом решил пошутил над своей девушкой, певицей Майли Сайрус.
Лиам Хемсворт решил показать поклонникам короткое видео, поэтому опубликовал его на своей странице в Instagram.
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Всё началось достаточно невинно: звёздная пара едет в машине. Лиам снимает видео, как он сидит за рулем в странной маске. Затем он внезапно тормозит и громко кричит, пугая девушку.
Майли дернулась, едва не повредила шею и эмоционально отреагировала на выходку бойфренда.
"Каждый раз ведётся", – шутя прокомментировал Лиам.
Смотрите видео с Майли Сайрус и Лимом Хемсвортом:
Напомним, накануне Майли Сайрус и Лим Хемсворт отменили свадьбу. Как отмечали инсайдеры, причиной стало несовпадение интересов.
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