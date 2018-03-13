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Лицей в Киеве, который вдруг стал "аварийным", сносить не будут

23:26, 13 марта 60 Читати новину українською

Родителям удалось отвоевать столичный лицей, который местные власти внезапно объявили аварийным. Здание сносить не будут, а детям позволили вернуться к учебе с понедельника.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник.

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Учебное заведение уже второй день повторно проверяют инженеры, и угрозы для жизни детей пока не обнаружили. Здание накануне рекомендовала демонтировать частная экспертная компания. Те проверяли здание еще осенью.

Но только 10-11 марта чиновники вдруг решили срочно закрыть учебное заведение. Лишь после того, как родители и дети вышли на протест, результаты проверки здания поставили под сомнение. И назначили новую.

Этот акт не содержит никаких технических расчетов. На основании поверхностного осмотра объекта нельзя делать вывод на основании сноса или не сноса. Для этого нужно провести обследование, и мы сейчас заказали его. Это нам даст возможность на лето провести тот ряд работ, который нужно будет провести для того, чтобы это здание и в дальнейшем функционировало,
— убежден первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Также пообещали провести служебное расследование. Родители такому решению рады, однако обещают — будут следить.

"Мы создали инициативную группу, которая ежедневно будет присутствовать при проведении экспертной оценки и будет снимать видео и контролировать в общественности проведение этой экспертной оценки", — прокомментировала мама ученика лицея №142 Ольга Гальчинская.

Напомним, с 12 марта 2018 года в Киевском физико-математическом лицее остановили учебу из-за аварийного состояния здания.

Теги: Новости Украины Новости Киева Образование
Источник: 24 Канал
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