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      Личная жизнь министров, запрет на необычные имена для детей – видео недели

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      Видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Личная жизнь министров

      В новом кабмине есть много холостых министров. Есть те, которые не против новых знакомств, а у некоторых из них уже есть вторая половинка, однако рассказывать о ней не хотят. В частности, премьер-министр Алексей Гончарук – тоже одиночка. Свободное сердце и у министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Она шутит, что на эту "должность" можно объявить конкурс.

      Видео о холостяках и холостячках правительства:

      В Украине могут запретить называть детей необычными именами

      В Украине чудаковатыми именами называют детей все чаще. В частности, в Закарпатье в школу ходит Янукович, а после Революции Достоинства в противовес ему на Львовщине родился Евромайдан. Детский омбудсмен Николай Кулеба до сих пор дискутирует с Минюстом о том, предоставлять ли государству возможность запрещать странные имена.

      Смотрите о возможном запрете чудаковатых имен: видео

      Задержание судна с украинцами в Азовском море

      Маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря задержали российские силовики. Команду корабля задержали на 48 часов до выяснения обстоятельств. Полиция Автономной республики Крым и Севастополя уже открыла уголовное дело.

      В Крыму задержали украинское судно – смотрите в видео:

      Важное условие свадьбы военного и волонтерки

      Разведчик Алексей Кодьман и волонтер Елена Белячкова уже третий год вместе. На День Независимости 24 августа во время концерта "Океана Эльзы" Алексей сделал предложение Елене. Правда, у него было условие – женятся тогда, когда его собратья вернутся из плена.

      Смотрите видео об истории любви пары:

      Почему дома в центре Киева могут оказаться в овраге

      Из-за оползня в Киеве склоны со всеми зданиями ползут вниз. Чиновники успокаивают, что для столицы – это обычное дело. Однако владельцы земли бьют тревогу, ведь боятся оказаться в земляной ловушке.

      Видео о рисках для киевлян, живущих в центре:

       

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости Киева Новости Крыма Видео недели Николай Кулеба Кабинет Министров Украины
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