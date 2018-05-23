"Личные правила, которые придумываю и нарушаю я": Фреймут будет учить украинцев этикету

Украинская телеведущая Ольга Фреймут презентует новую книгу. На этот раз она называется "Школа госпожи Фреймут. Этикет".

Об этом ведущая сообщает в соцсетях.

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Эта книга написана как для себя. Существует этикет для всех, а это – личные правила, которые придумываю и нарушаю я ... Читайте так, как смотрите на картины Дега, чтобы после созерцания его "Танцкласса" хотелось заниматься не балетом, а любовью,

– отметила Фреймут в своем Telegram-канале.

Отмечается, что презентация книги состоится 3 июня в Киеве.

"Сочетайте миллионы дел одновременно. Учитесь в университете, слушайте лекции в нете, качайте извилины и пресс. Если хочется, работайте президентом страны и смело беременейте. Имеете на все одну жизнь. Единственную. Вы же не хотите в старости остаться с котом на коленях" , – говорится в одном из фрагментов книги.

Фреймут презентует книгу "Школа Госпожи Фреймут. Этикет"

"Ее фрагменты подняли метель обсуждений в интернете. Мои советы воспринимали серьезно, мою веселую науку оценивали как настоящую науку. А я тем временем проверяла свою и вашу самоиронию и чувство юмора", – добавила Ольга Фреймут.

Известно также, что накануне Ольга Фреймут представила детскую книгу "Летучая мышь Жан".

Напомним, Ольгу Фреймут, которая часто провоцирует скандальные ситуации, обвинили в том, что она начала выяснять отношения со своими критиками. В сети появился пост о том, что звезда приехала на работу к двум девушкам, которые оставили нелестные комментарии под ее фото.