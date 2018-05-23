18:57
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

"Личные правила, которые придумываю и нарушаю я": Фреймут будет учить украинцев этикету

28 Читати новину українською
Фреймут презентует книгу
Фреймут презентует книгу "Школа Госпожи Фреймут. Этикет" / Соцсети

Украинская телеведущая Ольга Фреймут презентует новую книгу. На этот раз она называется "Школа госпожи Фреймут. Этикет".

Об этом ведущая сообщает в соцсетях.

Читайте также: Ольга Фреймут с котятами вляпалась в новый скандал: возмутительная реакция соцсетей

Эта книга написана как для себя. Существует этикет для всех, а это – личные правила, которые придумываю и нарушаю я ... Читайте так, как смотрите на картины Дега, чтобы после созерцания его "Танцкласса" хотелось заниматься не балетом, а любовью,
– отметила Фреймут в своем Telegram-канале.

Отмечается, что презентация книги состоится 3 июня в Киеве.

"Сочетайте миллионы дел одновременно. Учитесь в университете, слушайте лекции в нете, качайте извилины и пресс. Если хочется, работайте президентом страны и смело беременейте. Имеете на все одну жизнь. Единственную. Вы же не хотите в старости остаться с котом на коленях" , – говорится в одном из фрагментов книги.

Фреймут презентует книгу "Школа Госпожи Фреймут. Этикет"

"Ее фрагменты подняли метель обсуждений в интернете. Мои советы воспринимали серьезно, мою веселую науку оценивали как настоящую науку. А я тем временем проверяла свою и вашу самоиронию и чувство юмора", – добавила Ольга Фреймут.

Известно также, что накануне Ольга Фреймут представила детскую книгу "Летучая мышь Жан".

 

Нарешті книга «Школа пані Фреймут. Етикет» готова оселитися у вашій бібліотеці. Її фрагменти здійняли хурделицю обговорень в інтернеті. Мої поради сприймали серйозно, мою веселу науку оцінювали як справжню науку. А я тим часом перевіряла свою і вашу самоіронію та почуття гумору. Друзі, запрошую вас на зустріч 3 червня о 15.00 у Мистецькому Арсеналі в залі «Сфера». Підпишу книгу і поцілую у щічку, навіть якщо будете боронитися. Бо того вимагає «Етикет». Фото. @sashasamsonova

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Напомним, Ольгу Фреймут, которая часто провоцирует скандальные ситуации, обвинили в том, что она начала выяснять отношения со своими критиками. В сети появился пост о том, что звезда приехала на работу к двум девушкам, которые оставили нелестные комментарии под ее фото.

Теги: LifeStyle Новости Украины Книги Ольга Фреймут
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста
сегодня, 17:01 Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста
Злой Одессит 1040
сегодня, 16:00 "Юрію, для вас ми перепишемо закон": як владним кланам вдається зберігати контроль над ГПУ
Олександра Дрік 112
Нове життя
сегодня, 15:02 Нове життя "Братислави": як перетворити занедбану будівлю у корисний центр
Костянтин Богатов 985
На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
сегодня, 13:00 На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
Віталій Дейнега 394
Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
сегодня, 12:07 Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
Олексій Чибісов 5356
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук