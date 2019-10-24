Личных данных собирать не будут: в ГБР заверили, что заинтересованы только в материалах "Схем"

В Государственном бюро расследований заявляют, что все данные, которые они запрашивают у журналистов программы "Схемы", касающихся исключительно материалов о поездке Порошенко на Мальдивы. Ни обысков, ни сбора конфиденциальных данных журналистов не будет.

Так Печерский районный суд Киева предоставил ГБР разрешение на доступ к редакционной коммуникации и других данных журналистов "Схем", которые рассказывали о скандальной поездку пятого президента Петра Порошенко на Мальдивы. Журналисты возмутились, ведь непонятно, как это может доказать вину или невиновность Порошенко.

К слову: Порошенко несколько раз проигнорировал допрос в ГБР: на этот раз дело касалось поездки на Мальдивы

Поэтому в ГБР заверили, что личных данных журналистов бюро собирать не будет, поскольку им нужна только информация, касающаяся исключительно материалов дела.

Все данные, которые будут запрашивать следователи ГБР в "Радио Свобода", будут касаться исключительно материалов программы "Схемы: коррупция в деталях" – "Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко", которые помогут в расследовании уголовного производства в отношении возможной незаконной переправки через государственную границу бывшего президента Украины и других должностных лиц,

– говорится в сообщении на сайте ГБР.

В ведомстве отметили, что несмотря на отказ Порошенко давать показания для установления всех обстоятельств в рамках производства, следователи рассчитывают на помощь журналистов, в частности, свидетельства съемочной группы относительно тех событий. Информация, которую выяснили журналисты, должна быть оформлена в рамках уголовного производства, добавили в ГБР.

Что известно о скандале с Порошенко и Мальдивами?В 2018 году журналисты проекта "Схемы" распространили информацию, что Порошенко провел на Мальдивах новогодние каникулы, но это не афишировал. Когда дело получило огласку, информацию о поездке подтвердила пресс-служба экс-гаранта. По ее словам, оплачивал Порошенко поездку из собственного кармана, а ничего не говорил об этом из соображений безопасности.



Огромное возмущение у общества вызвала значительная стоимость отдыха президента, а также тот факт, что на время его отпуска страна, де-факто, оставалась в состоянии войны без Верховного главнокомандующего.



Журналисты выяснили, что поездка на Мальдивы стоила Порошенко по меньшей мере 500 тысяч долларов, а на питание из этой суммы было потрачено около 17 тысяч долларов (завтраки – 10 791 доллар, обеды – 4 682 доллара, а ужины – 3 165 долларов). В целом все дополнительные услуги составили 37 тысяч 550 долларов.